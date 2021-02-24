У Пекіні (Китай) суд із розлучень зобов'язав чоловіка компенсувати його колишній дружині хатню роботу, яку вона виконувала під час шлюбу.

Про це повідомляють агентства BBC і Reuters.

Жінка отримає 50 тисяч юанів (7 700 доларів США) за хатню працю, яку виконувала протягом 5 років спільного життя з колишнім чоловіком.

Згідно з судовими документами, минулого року чоловік, на прізвище Чен подав на розлучення зі своєю дружиною Ван після п’яти років шлюбу.

Жінка спершу не хотіла розлучатися, а потім почала вимагати в суді фінансової компенсації. Ван пояснила, що за час їхнього шлюбу Чен абсолютно не допомагав їй у домашніх справах і догляді за їхнім сином.

Суд Пекіна задовольнив вимогу жінки, призначивши Ченові, крім щомісячних аліментів на дитину в сумі 2 тисяч юанів, одноразову виплату дружині у розмірі 50 тисяч юанів (за хатню роботу).

Головуючий суддя заявив, що поділ спільного майна подружжя під час розлучення зазвичай передбачає поділ матеріального майна.

“Але хатня робота становить нематеріальну цінність”, – зазначив суддя.

Це рішення суду викликало резонанс у Мережі (серед китайських користувачів) і розглядається багатьма як безпрецедентне та історичне. Пов’язаний із цією історією хештег набрав на китайській платформі мікроблогів Weibo понад 570 млн переглядів.

Виникли дискусії щодо цінності хатньої праці, висловлювалися думки, що сума компенсації – занадто маленька. “Робота домогосподарки явно недооцінюється. Няня для дитини обійдеться в Пекіні щонайменше в 50 тисяч юанів на рік”, – зазначив один із користувачів.

Інші виступали за те, що чоловіки повинні брати на себе більше домашніх обов’язків. Треті радили жінкам продовжувати кар’єру після заміжжя.

Рішення суду про компенсацію за хатню роботу стало можливим після набуття чинності новим цивільним кодексом у Китаї (на початку цього року).

Згідно з цим кодексом, той із подружжя, на кому лежало найбільше навантаження щодо хатньої праці, догляду за дітьми та літніми родичами, має право на компенсацію при розлученні.

Раніше це було можливо, якщо така компенсація виписана в шлюбному контракті, які в Китаї укладаються рідко.