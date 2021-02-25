У Китаї у дипломатів США брали анальні мазки для перевірки на COVID-19

Уряд Китаю пообіцяв припинити використовувати анальні мазки американських дипломатів для перевірки на COVID-19 після того, як на це поскаржився Вашингтон.

Про це пише Vice.

“Держдепартамент ніколи не погоджувався на такого роду випробування і заявив протест безпосередньо Міністерству закордонних справ, коли ми дізналися, що деякі співробітники піддавалися їм”, – повідомив представник відомства.

Він також зазначив, що Пекін запевнив Вашингтон, що тест був проведений “помилково” і що дипломатичний персонал звільнений від тесту, який є обов’язковим для прибуваючих мандрівників в деяких частинах Китаю.

“Ми проінструктували персонал відмовитися від цього аналізу, якщо його попросять, як це робилося раніше”, – додав представник Держдепартаменту.

Зазначається, що напередодні офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні заперечував, що Пекін просив американських дипломатів в Китаї пройти аналізи мазків з анального отвору.

Тому неясно, скільки американських дипломатів або членів їх сімей пройшли такі випробування.

Раніше Національна комісія охорони здоров’я Китаю заявила, що в деяких випадках коронавірус легше виявити в зразках з анального каналу, ніж в зразках з горла і носа. Але було визнано, що ректальні мазки не підходять для масового використання, тому що вони незручні і непопулярні.

Згідно з інструкціями комісії, зразки анального каналу збираються шляхом введення в пряму кишку ватного тампона на 3-5 сантиметрів.