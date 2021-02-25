У Китаї у дипломатів США брали анальні мазки для перевірки на COVID-19

Про це пише Vice.
“Держдепартамент ніколи не погоджувався на такого роду випробування і заявив протест безпосередньо Міністерству закордонних справ, коли ми дізналися, що деякі співробітники піддавалися їм”, – повідомив представник відомства.
Він також зазначив, що Пекін запевнив Вашингтон, що тест був проведений “помилково” і що дипломатичний персонал звільнений від тесту, який є обов’язковим для прибуваючих мандрівників в деяких частинах Китаю.
“Ми проінструктували персонал відмовитися від цього аналізу, якщо його попросять, як це робилося раніше”, – додав представник Держдепартаменту.
Зазначається, що напередодні офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні заперечував, що Пекін просив американських дипломатів в Китаї пройти аналізи мазків з анального отвору.
Тому неясно, скільки американських дипломатів або членів їх сімей пройшли такі випробування.
Раніше Національна комісія охорони здоров’я Китаю заявила, що в деяких випадках коронавірус легше виявити в зразках з анального каналу, ніж в зразках з горла і носа. Але було визнано, що ректальні мазки не підходять для масового використання, тому що вони незручні і непопулярні.
Згідно з інструкціями комісії, зразки анального каналу збираються шляхом введення в пряму кишку ватного тампона на 3-5 сантиметрів.
- У травні спецслужби декількох країн заявили, що Китай навмисно приховував або знищив докази спалаху коронавірусу в китайській провінції Ухань.
- Раніше Китай наклав обмеження на публікацію наукових досліджень про походження нового коронавірусу COVID-19.
- За даними китайського центру з контролю і профілактики захворювань масштаби поширення COVID-19 в Ухані могли бути занижені в 10 разів.