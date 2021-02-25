Covid-19 Україна

оновлено 25.02.2021 о 16:01

Всього:

1325841 (+8147)

Хворіють:

140934 (+8147)

Вилікувались:

1159311 (+3889)

Померло:

25596 (+135)

17:14 Кінець шаблону: Apple розробляє абсолютно інший iPhone
16:40 У Китаї у дипломатів США брали анальні мазки для перевірки на COVID-19
16:37 «Місія: нездійсненна 7» і «Тихе місце 2» вийдуть на Paramount Plus всього після 45 днів в кінотеатрах
15:52 Як перейти з LastPass на альтернативний менеджер паролів: інструкція
15:50 «Брюгге» – «Динамо»: Де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу
15:45 Пол Маккартні анонсував вихід двотомної автобіографії
15:39 NASA показало 360-градусну панораму Марса, зроблену зі знімків Perseverance
15:23 ЦРУ готує глобальне розслідування таємничих нападів на дипломатів та агентів у Росії та Китаї
15:16 Лише двоє працівників інфекційного відділення Олександрівської лікарні погодилися вакцинуватися
14:53 Компанія Swarovski провела ребрендинг
14:40 Більше 400 сайтів: НКРЗІ зобов'язала провайдерів заблокувати доступ до ЖЖ та вінницької газети
14:25 У Німеччині прокуратура звинуватила німця в шпигунстві на користь спецслужб РФ
13:58 До ювілею Лесі Українки вийшов трейлер мультфільму «Мавка. Лісова пісня»
13:46 У Києві до кінця весни обмежать рух на Індустріальному мосту через ремонт: карта
13:31 Байден скасував указ Трампа про заборону в'їзду деяких іноземців
Ексклюзив
13:19 «Нівелюючи цінності Майдану»: одеським ЗМІ надіслали листа з ОПУ щодо мітингів на підтримку Стерненка
13:18 Facebook заборонив військовим М'янми використовувати свої платформи
13:12 Джессі Племонс замінить Леонардо ДіКапріо в новому фільмі Мартіна Скорсезе
Партнерський матеріал
12:53 Риб’ячий жир проти коронавірусу?
12:40 Мін'юст назвав правила зміни по батькові: що для цього потрібно і чому можуть відмовити
12:34 Квартири, будинки і земля: суд заарештував майно, пов’язане з ексголовою МВС Захарченком
12:30 Організатори ігор в Токіо закликали глядачів замінити вигуки оплесками
12:13 «Шахтар» – «Маккабі»: де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу
11:57 Дослідники стурбовані поширенням в Нью-Йорку нового варіанту COVID-19
11:48 Австралія першою в світі ухвалила закон, який зобов’яже Facebook та Google платити за новини
11:43 Disney+ назвав дати прем'єр серіалів «Зоряні війни: Бракована партія» та «Локі»
10:41 Moderna заявила про розробку вакцини проти південноафриканського штаму COVID-19
10:32 Чоловік протримався 14 годин у Тихому океані, чіпляючись за морське сміття
09:21 На Донбасі за добу поранення отримали двоє українських військових
09:10 За минулу добу в Україні зафіксовано 8147 нових випадків COVID-19
08:37 На ремонт Капітолія після штурму потрібно більше 30 млн доларів

У Китаї у дипломатів США брали анальні мазки для перевірки на COVID-19

Уряд Китаю пообіцяв припинити використовувати анальні мазки американських дипломатів для перевірки на COVID-19 після того, як на це поскаржився Вашингтон.

Четвер, 25 лютого 2021, 16:40

Про це пише Vice.

“Держдепартамент ніколи не погоджувався на такого роду випробування і заявив протест безпосередньо Міністерству закордонних справ, коли ми дізналися, що деякі співробітники піддавалися їм”, – повідомив представник відомства.

Він також зазначив, що Пекін запевнив Вашингтон, що тест був проведений “помилково” і що дипломатичний персонал звільнений від тесту, який є обов’язковим для прибуваючих мандрівників в деяких частинах Китаю.

“Ми проінструктували персонал відмовитися від цього аналізу, якщо його попросять, як це робилося раніше”, – додав представник Держдепартаменту.

Зазначається, що напередодні офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні заперечував, що Пекін просив американських дипломатів в Китаї пройти аналізи мазків з анального отвору.

Тому неясно, скільки американських дипломатів або членів їх сімей пройшли такі випробування.

Раніше Національна комісія охорони здоров’я Китаю заявила, що в деяких випадках коронавірус легше виявити в зразках з анального каналу, ніж в зразках з горла і носа. Але було визнано, що ректальні мазки не підходять для масового використання, тому що вони незручні і непопулярні.

Згідно з інструкціями комісії, зразки анального каналу збираються шляхом введення в пряму кишку ватного тампона на 3-5 сантиметрів.

Теги: COVID-19, анальні мазки, дипломати, Китай, США

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook