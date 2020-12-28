Незалежну журналістку, що робила репортажі з Ухані під час спалаху епідемії коронавірусу на початку року, ув'язнили.

Про це повідомляє CNN.

У понеділок, 28 грудня, суд у Шанхаї оголосив вирок для 37-річної журналістки Чжан Чжань. Вона була визнана винною у тому, що “затягувала сварки та провокувала неприємності” та засуджена до 4 років позбавлення волі.

Прокуратура звинуватила її у розповсюджені неправдивої інформації та “зловмисному роздуванні епідемії COVID-19 в Ухані” через інтерв’ю закордонним ЗМІ. Журналістка відмовилася визнати себе винною.

Таким чином Чжань стала першою громадянською журналісткою, що засуджена через участь у висвітленні пандемії. Однак за цією ж статтею її затримували двічі у 2019 році.

Чжань — колишня юристка. У лютому вона приїхала до Ухані з Шанхаю, аби висвітлювати події, пов’язані зі спалахом нового коронавірусу і спробами його стримали. Впродовж 3 місяців вона документувала своє життя в умовах ізоляції, показувала переповнені лікарні та порожні магазини. Свої спостереження Чжань розміщувала на популярній у Китаї платформі Wechat, а також у заблокованих у країни платформах Twitter і YouTube.

Публікації припинилися у травні. Пізніше з’ясувалося, що жінку затримали та повернули до Шанхаю. Протестуючи проти цього журналістка оголосила голодування, однак, за інформацією організації Amnesty International, тоді її закували в кайдани і годували примусово, що правозахисниками розцінюється як тортури.

Крім цього, адвокат журналістки заявила, що поки Чжань перебувала під вартою, до її носа та рота прикріпили трубку для годування, а руки зав’язали, щоб вона не могла вийняти пристрій. Через це жінка страждала від постійного головного болю і болю в животі і горлі. На судових слуханнях у понеділок вона перебувала на інвалідному візку.