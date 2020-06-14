У китайській провінції Чженцзян в результаті вибуху автоцистерни із скрапленим газом загинули 19 осіб.

Про це повідомляє CNN.

За словами заступника мера міста Веньлін Чжу Мінлянь, трагедія сталася на швидкісній трасі між Нінбо і Веньчжоу.

Він додав, що на даний момент причину вибуху з’ясовують правоохоронці.

За словами місцевих чиновників, число постраждалих сягає 172 осіб. При цьому, є ще безвісти зниклі, тому зараз ведуться рятувальні роботи.

Крім того, в результаті вибуху обрушилися прилеглі будівлі.