Про це повідомляє CNN.
За словами заступника мера міста Веньлін Чжу Мінлянь, трагедія сталася на швидкісній трасі між Нінбо і Веньчжоу.
Він додав, що на даний момент причину вибуху з’ясовують правоохоронці.
За словами місцевих чиновників, число постраждалих сягає 172 осіб. При цьому, є ще безвісти зниклі, тому зараз ведуться рятувальні роботи.
Крім того, в результаті вибуху обрушилися прилеглі будівлі.
- Раніше близько хімічного заводу в Китаї стався вибух, в результаті якого загинули 22 людини, стільки ж поранені; згоріли 38 вантажних і 12 легкових автомобілів.