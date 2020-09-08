У мальовничому районі трьох ущелин Хуанчуань на півдні Китаю відкрили найдовший у світі підвісний скляний міст.

Про це пише Dezeen.

Міст довжиною 526 метрів, що перетинає річку Ляньцзян у провінції Гуандун, був офіційно визнаний Книгою рекордів Гіннеса.

Його побудували на висоті 201 метр. Скло моста містить три шари загальною товщиною 4,5 сантиметра. Він спроєктований так, щоб відвідувачі могли бачити, що відбувається у них під ногами.

Одночасно на мосту можуть перебувати 500 осіб, він також має оглядові майданчики шириною близько 9 метрів.

Конструкція тримається на товстих тросах, які кріпляться до двох червоних металевих башт.