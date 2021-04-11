Генеральний директор Центру з контролю та профілактики захворювань у Китаї Гао Фу визнав, що ефективність китайських вакцин проти коронавірусу COVID-19 є низькою.

Таку заяву він зробив на пресконференції в суботу, 10 квітня, інформує агентство Associated Press.

За словами Гао Фу, уряд Китаю розглядає можливість змішування (комбінування) вакцин, щоб підвищити їх ефективність.

Гао Фу наголосив, що наявні вакцини проти COVID-19 “не мають дуже високого рівня захисту”.

За його словами, зараз країна вивчає два шляхи, “щоб вирішити проблему низької ефективності існуючих вакцин”, інформує видання South China Morning Post.

Один із варіантів – скорегувати дозування, інтервал між дозами або збільшити кількість доз. Другий спосіб – змішувати (комбінувати) вакцини, при виробництві яких використовуються різні технології.

“Зараз офіційно обговорюється питання, чи слід нам використовувати вакцини різних технічних виробництв для імунізації”, – заявив чиновник.

Наразі Китай не рекомендує змішувати різні вакцини.

Гао Фу також визнав ефективність західних вакцин, виготовлених за технологією мРНК (це такі вакцини, як Pfizer і Moderna, виготовлені за технологією матричної РНК).

“Всі повинні враховувати ті переваги, які вакцини мРНК можуть принести людству. Ми повинні уважно стежити за цим, а не ігнорувати тільки тому, що у нас вже є кілька типів вакцин”, – зазначив він.

Раніше Гао Фу піднімав питання про безпеку мРНК-вакцин. Як зазначає агентство АР, у грудні він заявляв, що “не може виключити негативні побічні ефекти”.

Пекін поки не схвалив використання іноземних препаратів для вакцинації проти коронавірусу в країні.

Видання South China Morning Post вказує на той факт, що це вперше провідний китайський вчений публічно визнав відносно низьку ефективність китайських вакцин.

Так, якщо ефективність вакцини, виробленої Pfizer, склала більше 90%, то показники китайських вакцин відчутно нижчі.

Наразі доступні кілька китайських інактивованих вакцин.

Наприклад, за результатами клінічних випробувань у Бразилії вакцина CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech показала ефективність на рівні близько 50,4% (а за підсумками випробувань у Туреччині – 83,5%).

Китайська компанія Sinopharm заявляла, що дві її вакцини мають ефективність 79% і 72,5 відповідно, а компанія CanSino заявила про ефективність свого препарату на рівні 75%.

Варто відзначити, що Україна придбала майже 2 млн доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Поки що в нашу країну доставили 215 тисяч доз.

Що відомо про вакцину від Sinovac

Ефективність. CoronaVac – це вакцина на основі інактивованих часток вірусу SARS-CoV-2.

Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Схоже працюють, наприклад, вакцини проти поліомієліту, дифтерії.

Вакцину Sinovac Biotech водять внутрішньом’язово. Згідно з даними на сайті МОЗ України, для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів.

Впродовж проходження цією вакциною 3-ої, останньої фази клінічних досліджень, яка тривала в Китаї (одночасно з масовою вакцинацією цим препаратом), у Бразилії, Чилі, Індонезії, Філіппінах і Туреччині, дані про її ефективність разюче відрізнялися.

8 грудня державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma заявила, що проміжні дані з випробувань вакцини Sinovac, показали ефективність до 97%.

Бразильський біомедичний дослідницький центр Інститут Бутантан 23 грудня із затримкою та не передаючи Sinovac повні результати випробовувань заявив, що ефективність перевищує 50% і може сягати 90%. Це викликало чимало запитань щодо прозорості досліджень. Вже в січні Інститут Бутантан оновив свої дані. Там заявили, шо “загальна ефективність” вакцини ледь перевищує 50%.

24 грудня відзвітувала Туреччина. Міністерство охорони здоров’я країни заявило про ефективність вакцини на рівні 91,25%.

Sinovac для українців: за яких умов і яка вартість. Під кінець грудня на тлі новин з Туреччини та Індонезії Україна завершила перемовини з Sinovac щодо закупівлі цієї вакцини.

30 грудня Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання 1 913 316 доз вакцини Sinovac за ціною 504 гривень за дозу (964 млн гривень сплачених авансом). При цьому голова ДП “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов розповів, що вакцину можна було закупити дешевше.

Уряд планував використовувати цю вакцину для українців, яким не вистачить вакцини американського виробника Pfizer/BioNTech з доведеною 95-відсотковою ефективністю.

Також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань під час закупівлі Україною китайської вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech.