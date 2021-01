Про це повідомляє державне агентство Xinhua.

Вхідний тунель до золотого рудника Хушань в провінції Шаньдун обрушився після вибуху 10 січня.

Всього в результаті вибуху, причина якого невідома, опинилися в пастці 22 гірника. Рятувальні роботи тривають, без вісті пропали ще 10 робітників. Загинула щонайменше одна людина.

Перший шахтар був врятований в неділю вранці близько 11:13 за місцевим часом і знаходився у вкрай слабкому стані.

Приблизно через годину після його порятунку ще 10 гірників були виведені з іншої ділянки шахти.

Рятувальні роботи були значно прискорені, оскільки очікувалося, що на риття тунелю підуть тижні.

“Недільного ранку величезна перешкода, що блокувала колодязь, раптово впала на дно стовбура, що дозволило рятувальним роботам зробити великий крок вперед”, – сказав провідний рятувальник Ду Бінцзянь державній газеті Global Times.

Перший врятований чоловік опинився в пастці в іншій частині золотого рудника – на відміну від основної групи з 10 осіб, яка вже кілька днів отримувала їжу і ліки.

Група повідомила рятувальникам, що вони встановили зв’язок з шахтарем приблизно в 100 метрах під ними, але пізніше втратили з ним зв’язок. Досі неясно, чи врятували його.

Miracle of life: A Chinese miner has been rescued two weeks after being trapped hundreds of meters underground in Shandong Province. #GLOBALink pic.twitter.com/NXmX7oooJd

— China Xinhua News (@XHNews) January 24, 2021