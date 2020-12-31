У Китаї зафіксували перший випадок зараження новим штамом COVID-19

Материковий Китай повідомив про перший випадок зараження новим штамом коронавірусу COVID-19, який раніше був виявлений у Великобританії.

Про це повідомляє China Daily.

Новий штам коронавірусу виявили ще 14 грудня у 23-річної студентки, яка нещодавно повернулася в Шанхай з Великобританії.

Епідеміологічне розслідування показало, що 12 грудня, за два дні до вильоту в Китай, у пацієнтки був негативний результат тесту на COVID-19. Пізніше вона розповіла, що до цього бігала в парку без маски, а також знімала її, щоб поїсти, чекаючи посадки в літак.

Дослідження підтвердили, що штам, виявлений у дівчини, був таким же, як той, що поширюється в Великобританії. Щоб звести до мінімуму ризики, влада Шанхаю прийняли ряд заходів, включаючи посилене відстеження близьких контактів пацієнтки.

Епідемія COVID-19 в Китаї знаходиться під ефективним контролем – протягом останніх кількох місяців влада країни прийняла суворі заходи для запобігання завезенню вірусу через мандрівників і товари.