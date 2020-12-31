У Китаї зафіксували перший випадок зараження новим штамом COVID-19

Про це повідомляє China Daily.
Новий штам коронавірусу виявили ще 14 грудня у 23-річної студентки, яка нещодавно повернулася в Шанхай з Великобританії.
Епідеміологічне розслідування показало, що 12 грудня, за два дні до вильоту в Китай, у пацієнтки був негативний результат тесту на COVID-19. Пізніше вона розповіла, що до цього бігала в парку без маски, а також знімала її, щоб поїсти, чекаючи посадки в літак.
Дослідження підтвердили, що штам, виявлений у дівчини, був таким же, як той, що поширюється в Великобританії. Щоб звести до мінімуму ризики, влада Шанхаю прийняли ряд заходів, включаючи посилене відстеження близьких контактів пацієнтки.
Епідемія COVID-19 в Китаї знаходиться під ефективним контролем – протягом останніх кількох місяців влада країни прийняла суворі заходи для запобігання завезенню вірусу через мандрівників і товари.
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Новий штам коронавірусу COVID-19 спричинив несамовиту паніку серед жителів самої Великої Британії. Люди масово кинулися до продуктових магазинів та спустошили полиці.
- Міністерство охорони здоров’я України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Великої Британії і ряду інших країн, де виявили новий штам коронавірусу COVID-19.
- Уряд України поки не планує вводити заборону на в’їзд до нашої країни з Великої Британії через новий штам COVID-19. Але для мандрівників діятиме низка обмежень.
- Після швидкого поширення нового штаму COVID-19 у Великій Британії, Європейська комісія вирішила обмежити в’їзд громадян з цієї країни.