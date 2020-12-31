Covid-19 Україна

оновлено 31.12.2020 о 14:02

Всього:

1055047 (+9699)

Хворіють:

326521 (+9699)

Вилікувались:

709993 (+11803)

Померло:

18533 (+209)

15:01 В «Укрзалізниці» розповіли, скільки українців зустрінуть Новий рік у поїздах
15:00 Єлизавета II нагородила лицарським титулом гонщика «Формули-1» Льюїса Гамільтона
14:42 Після виявлених гранат біля квартир матері і тещі поліція запропонувала Шабуніну охорону
14:26 У Китаї зафіксували перший випадок зараження новим штамом COVID-19
14:00 Умовою поставки COVID-вакцини Sinovac є її ефективність не менше 70%, – Степанов
13:56 Курс Bitcoin в останній день року оновив історичний максимум
13:23 Секретна служба США змінює склад охорони Байдена
12:29 Температурні рекорди: в Києві 30 грудня стало найтеплішим за 140 років
11:58 Жителів Единбурга з прийдешнім Новим роком привітали яскравим шоу дронів
11:49 Сенатор-республіканець збирається оскаржити в Конгресі США підсумки президентських виборів
11:00 У Києві за добу – понад 1300 нових хворих на COVID-19 і 22 летальні випадки
10:59 Туреччина скасувала обов'язкове ПЛР-тестування для транзитних авіапасажирів
10:35 Туреччина з 30 грудня вимагатиме ПЦР-тести від авіапасажирів
10:25 У гранатах, підкинутих під квартиру матері Шабуніна, вибухівку не виявили, – прокуратура
09:18 Канада вимагатиме пасажирів негативний тест на COVID-19
08:32 За минулу добу в Україні зафіксовано 9 699 випадків COVID-19
08:08 31 грудня 2020 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:40 Лещенко та Микитась повідомили про погрози членам своїх сімей
07:15 В останній день 2020-го в Україні дощитиме
00:56 Кличко в масці-бороді привітав українців з Новим роком: відео
00:31 Поліція знайшла гранати біля квартири матері Шабуніна

30 грудня

23:59 Опубліковано новий геймплейний трейлер шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 (відео)
23:29 Прем'єр Великої Британії підписав торговельну угоду з ЄС
22:58 У Зеленського відреагували на заяву КСУ щодо Тупицького: юридично нікчемна
22:27 У Мінцифри похвалилися, що «білі хакери» не знайшли критичних вразливостей в додатку Дія
20:59 Дженніфер Лопес кардинально змінила імідж для нового кліпу
20:57 Букви та кадри. 2020 рік в об'єктиві Олександра Кужельного
20:37 Не лише коронавірус: майже 700 тисяч українців захворіли на грип у грудні
20:22 Футболісти збірної України записали новорічне привітання: відео

У Китаї зафіксували перший випадок зараження новим штамом COVID-19

Материковий Китай повідомив про перший випадок зараження новим штамом коронавірусу COVID-19, який раніше був виявлений у Великобританії.

Четвер, 31 грудня 2020, 14:26

Про це повідомляє China Daily.

Новий штам коронавірусу виявили ще 14 грудня у 23-річної студентки, яка нещодавно повернулася в Шанхай з Великобританії.

Епідеміологічне розслідування показало, що 12 грудня, за два дні до вильоту в Китай, у пацієнтки був негативний результат тесту на COVID-19. Пізніше вона розповіла, що до цього бігала в парку без маски, а також знімала її, щоб поїсти, чекаючи посадки в літак.

Дослідження підтвердили, що штам, виявлений у дівчини, був таким же, як той, що поширюється в Великобританії. Щоб звести до мінімуму ризики, влада Шанхаю прийняли ряд заходів, включаючи посилене відстеження близьких контактів пацієнтки.

Епідемія COVID-19 в Китаї знаходиться під ефективним контролем – протягом останніх кількох місяців влада країни прийняла суворі заходи для запобігання завезенню вірусу через мандрівників і товари.

  • Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
  • Новий штам коронавірусу COVID-19 спричинив несамовиту паніку серед жителів самої Великої Британії. Люди масово кинулися до продуктових магазинів та спустошили полиці.
  • Міністерство охорони здоров’я України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Великої Британії і ряду інших країн, де виявили новий штам коронавірусу COVID-19.
  • Уряд України поки не планує вводити заборону на в’їзд до нашої країни з Великої Британії через новий штам COVID-19. Але для мандрівників діятиме низка обмежень.
  • Після швидкого поширення нового штаму COVID-19 у Великій Британії, Європейська комісія вирішила обмежити в’їзд громадян з цієї країни.

 

Теги: Китай, Коронавірус, штам

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись