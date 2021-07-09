Китайські чиновники заявили, що гігантські панди більше не класифікуються як тварини, що знаходяться під загрозою зникнення, але як і раніше уразливі.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Класифікація була знижена, оскільки кількість панд у дикій природі досягла 1800.

Експерти кажуть, що країні вдалося врятувати свою культову тварину завдяки довгостроковим зусиллям щодо збереження, включаючи розширення середовища проживання. Китай вважає панд національним надбанням.

Нова класифікація панд з’явилася через роки після того, як Міжнародний союз охорони природи (МСОП) вже виключив цих тварин зі свого списку зникаючих видів, а в 2016 році повторно назвав панд “вразливими”.

Однак у той час китайські офіційні особи оскаржили це рішення, заявивши, що воно може ввести людей в оману і змусити повірити в те, що зусилля по збереженню можуть бути ослаблені.