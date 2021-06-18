На північному заході Китаю виявили останки гігантського безрогого носорога, який був одним з найбільших ссавців, які коли-небудь жили на Землі.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Paraceratherium linxiaense, який жив близько 26,5 мільйонів років тому, важив 21 тонну, що еквівалентно чотирьом великим африканським слонам.

Голова безрогої істоти досягала 7 м, щоб він міг дістати до верхівок дерев, що робить його вище жирафа.

У дослідженні, опублікованому в журналі Communications Biology, вчені заявили, що аналіз скам’янілостей, виявлених недалеко від села Ванцзячуань в 2015 році, вказав на абсолютно новий вид, який відрізнявся від інших відомих гігантських носорогів.

Наприклад, повністю збережений череп і щелепна кістка вказують на те, що у тварини був тонкий череп, а також чіпкий хобот, аналогічний такому, як у сучасного тапира.

Команда вчених також виявила, що новий вид був тісно пов’язаний з гігантськими носорогами, які колись жили в Пакистані, що дозволяє припустити, що він кочував по Центральній Азії.