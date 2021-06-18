Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Paraceratherium linxiaense, який жив близько 26,5 мільйонів років тому, важив 21 тонну, що еквівалентно чотирьом великим африканським слонам.
Голова безрогої істоти досягала 7 м, щоб він міг дістати до верхівок дерев, що робить його вище жирафа.
У дослідженні, опублікованому в журналі Communications Biology, вчені заявили, що аналіз скам’янілостей, виявлених недалеко від села Ванцзячуань в 2015 році, вказав на абсолютно новий вид, який відрізнявся від інших відомих гігантських носорогів.
Наприклад, повністю збережений череп і щелепна кістка вказують на те, що у тварини був тонкий череп, а також чіпкий хобот, аналогічний такому, як у сучасного тапира.
Команда вчених також виявила, що новий вид був тісно пов’язаний з гігантськими носорогами, які колись жили в Пакистані, що дозволяє припустити, що він кочував по Центральній Азії.
- Вчені в Австралії класифікували новий вид динозаврів, виявлений в 2007 році, як найбільший з коли-небудь знайдених на континенті.