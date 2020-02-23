Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на Центр громадського здоров’я України.
У 11 українців, які подорожували в одному вагоні з китаянкою, а також у двох бортпровідників не виявили зараження коронавірусом.
Госпіталізованих напередодні громадян України виписали з лікарні Брянська.
- Раніше повідомлялося, що у Брянську Російської Федерації госпіталізували п’ятьох українців, які перебували в одному вагоні поїзду Київ-Москва з китаянкою, в якої підозрювали коронавірус.