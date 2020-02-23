Клінічні дослідження зразків, узятих у громадянки Китаю, яка 20-21 лютого їхала поїздом "Київ-Москва", показали, що вона не інфікована новим коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на Центр громадського здоров’я України.

У 11 українців, які подорожували в одному вагоні з китаянкою, а також у двох бортпровідників не виявили зараження коронавірусом.

Госпіталізованих напередодні громадян України виписали з лікарні Брянська.