У китайському місті Ухань від коронавірусу помер перший іноземець

Про це повідомляє Reuters.

Так, в лікарні Цзіньінтань від вірусу помер 60-річний громадянин США.

Смерть американця підтвердили в посольстві США в Пекіні.

“Ми висловлюємо щирі співчуття родині в зв’язку з їх втратою. З поваги до приватного життя сім’ї у нас немає подальших коментарів”, – зазначив представник посольства.

Зазначається, що за станом на полудень 6 лютого було зареєстровано 19 випадків зараження коронавірусом іноземців, з яких двох вже виписали з лікарні, а 17 знаходяться на карантині і проходять лікування.