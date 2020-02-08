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07 лютого

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У китайському місті Ухань від коронавірусу помер перший іноземець

У китайському місті Ухань, де стався спалах коронавірусу, з'явилися перші жертви серед хворих іноземців.

Субота, 8 лютого 2020, 12:04

Про це повідомляє Reuters.

Так, в лікарні Цзіньінтань від вірусу помер 60-річний громадянин США.

Смерть американця підтвердили в посольстві США в Пекіні.

“Ми висловлюємо щирі співчуття родині в зв’язку з їх втратою. З поваги до приватного життя сім’ї у нас немає подальших коментарів”, – зазначив представник посольства.

Зазначається, що за станом на полудень 6 лютого було зареєстровано 19 випадків зараження коронавірусом іноземців, з яких двох вже виписали з лікарні, а 17 знаходяться на карантині і проходять лікування.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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Теги: коронавірус, США

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