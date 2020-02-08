У китайському місті Ухань від коронавірусу помер перший іноземець

Про це повідомляє Reuters.
Так, в лікарні Цзіньінтань від вірусу помер 60-річний громадянин США.
Смерть американця підтвердили в посольстві США в Пекіні.
“Ми висловлюємо щирі співчуття родині в зв’язку з їх втратою. З поваги до приватного життя сім’ї у нас немає подальших коментарів”, – зазначив представник посольства.
Зазначається, що за станом на полудень 6 лютого було зареєстровано 19 випадків зараження коронавірусом іноземців, з яких двох вже виписали з лікарні, а 17 знаходяться на карантині і проходять лікування.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 7 лютого число померлих від захворювання зросло до 634 осіб. За добу померли 70 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.