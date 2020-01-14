У мера Києва Віталія Кличка отит, але у вівторок, 14 січня, він буде на роботі.

Про це #Буквам повідомила його прес-секретар Оксана Зінов’єва.

Інформацію ЗМІ, що меру робили операцію вона назвала неточною, як і те, що він був у Лос-Анжелесі.

“У нього справді отит, але сьогодні вже він уже на роботі”, – зауважила вона.

Мер також тримає на контролі ситуацію з проривом труб в Голосіївському районі столиці і може провести сьогодні нараду з цього приводу.

ДОВІДКА. Отит – ЛОР-захворювання, що представляє собою запальний процес у вусі.