Про це #Буквам повідомила його прес-секретар Оксана Зінов’єва.
Інформацію ЗМІ, що меру робили операцію вона назвала неточною, як і те, що він був у Лос-Анжелесі.
“У нього справді отит, але сьогодні вже він уже на роботі”, – зауважила вона.
Мер також тримає на контролі ситуацію з проривом труб в Голосіївському районі столиці і може провести сьогодні нараду з цього приводу.
ДОВІДКА. Отит – ЛОР-захворювання, що представляє собою запальний процес у вусі.
- В результаті прориву теплотраси біля ТРЦ Ocean Plaza 9 осіб отримали опіки. На дорозі біля ТРЦ через гарячу воду утворилася глибока яма.