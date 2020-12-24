Новорічні локації у Києві продовжать працювати до середини січня лише за умови дотримання всіх протиепідемічних вимог.

Про це заявив виконуючий обов’язки першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

“19 грудня розпочали роботу всі новорічні локації. У столиці немає обмежень щодо кількості осіб, які можуть збиратися в одному місці на відкритому повітрі. Проте, ми наполягаємо на дотриманні дистанції хоча б в один метр та просимо гостей уникати скупчень. Звісно, цього складно домогтися, тому тут працює “Муніципальна варта”, яка за потреби нагадує людям про необхідність дотримання протиепідемічних заходів”, – зазначив Мондриївський.

Він додав, що лише особиста відповідальність та свідомість кожного допоможе уникнути інфікування.

У місті ж створені всі умови для безпечного пересування киян та гостей столиці між святковими локаціями. Майже на кожному кроці можна побачити антисептики та нагадування про дотримання дистанції й носіння масок. Окрім того, Держпродспоживслужба постійно контролює дотримання й санітарних норм.

Він ще раз наголосив, що лише за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів у Києві можливе продовження роботи новорічних локацій.

Раніше глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявляв, що в Києві будуть закривати ті новорічні локації, де не витримуються карантинні обмеження.