Про це заявив виконуючий обов’язки першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.
“19 грудня розпочали роботу всі новорічні локації. У столиці немає обмежень щодо кількості осіб, які можуть збиратися в одному місці на відкритому повітрі. Проте, ми наполягаємо на дотриманні дистанції хоча б в один метр та просимо гостей уникати скупчень. Звісно, цього складно домогтися, тому тут працює “Муніципальна варта”, яка за потреби нагадує людям про необхідність дотримання протиепідемічних заходів”, – зазначив Мондриївський.
Він додав, що лише особиста відповідальність та свідомість кожного допоможе уникнути інфікування.
У місті ж створені всі умови для безпечного пересування киян та гостей столиці між святковими локаціями. Майже на кожному кроці можна побачити антисептики та нагадування про дотримання дистанції й носіння масок. Окрім того, Держпродспоживслужба постійно контролює дотримання й санітарних норм.
Він ще раз наголосив, що лише за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів у Києві можливе продовження роботи новорічних локацій.
Раніше глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявляв, що в Києві будуть закривати ті новорічні локації, де не витримуються карантинні обмеження.
- 19 грудня на Софійській площі, коли новорічну ялинку було підсвічено, в одному із кутів спалахнула ілюмінація, що спричинило невеличке загорання.