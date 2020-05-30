Про це поінформували в прес-службі Київської міської держадміністрації.
“Відкриття столичних пляжів відбудеться тоді, коли температура води у водоймах складе не менше +18 градусів”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України, саме такою має бути температура води для проведення повноцінного дослідження поверхневих вод і відкриття купального сезону.
Як уточнили в КМДА, наразі “температура води в річках і озерах столиці значно нижча”.
Держпродспоживслужба й Управління з питань цивільного захисту КМДА здійснюють обстеження 14 пляжних зон Києва (зокрема, дна водойм і питної води). Лабораторні дослідження води проведуть, коли встановиться необхідна температура.
За результатами – пляжі повинні отримати відповідні паспорти готовності.
Як відомо, пляжі і зони відпочинку увійшли в перелік громадських місць, на які поширюється ослаблення карантинних заходів з 1 червня.
Тобто буде знято заборону на відвідування пляжів і зон відпочинку, однак сезон купання стартує тільки тоді, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти.
Про це буде повідомлено додатково.
- Раніше повідомлялося, що з 1 червня в Києві планують розпочати наступний етап ослаблення карантинних обмежень. Зокрема, відкриються дитячі садки, спортивні комплекси і фітнес-центри, а також будуть зняті обмеження на відвідування кладовищ.