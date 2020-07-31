У клубі дружини народного депутата від "Слуги народу" Олександра Скічка — Єлизавети Юрушевої-Скічко з порушенням карантину відбувся концерт Дмитра Монатіка.

Фото і відео з заходу з’явилися в соцмережі Instagram.

Так, концерт пройшов у клубі Cuba Camp на Трухановому острові, який заснували Єлизавета Юрушева-Скічко, Олег Самойленко та Дмитро Соловйов.

На опублікованих кадрах видно, що відвідувачі заходу перебувають без масок і не дотримуються соціальної дистанції, навіть, навпаки, стоять натовпом. Серед публічних особистостей концерт відвідали: співачка Тетяна Решетняк (Tayanna), балерина Катерина Кухар, модель і ведуча Алла Костромічева та інші.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DKap_J.Warrior (@dan_kapitanets) 31 Июл 2020 в 4:32 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝙈 𝘼 𝙓 (@funkbassist_official) 31 Июл 2020 в 12:36 PDT

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Варто зазначити, що Єлизавета Юрушева є дочкою українського мільярдера Леоніда Юрушева, який володіє ПАТ “Дніпровагонрембуд”, “Коростенським заводом МДФ”, “InterContinental Kiev”, “Fairmont Grand Hotel Kyiv”, “БФ Логістика”, “БФ Сервіс”, “БФ Склад”, “БФ Завод”, “БФ Енерго”, “БФ Експо”, “БФ Проєкт”, “Ф Термінал” і девелоперською компанією “Ярославів Вал”.

У сферу бізнес-інтересів Юрушева входять комерційна нерухомість, деревообробка, машинобудування, будівництво і виробництво будівельних конструкцій. Після продажу у 2007 році банку “Форум” німецькому “Commerzbank”, він інвестував виручені кошти в будівництво готелів InterContinental та Fairmont, а також в створення Коростенського Заводу МДФ і логістичного центру в селищі Мартусівка Бориспільського району Київської області.

З 2006 року, за версіями різних українських бізнес-видань, Юрушев почав фігурувати в рейтингах найбагатших людей України. А з 1 листопада 2018 року він потрапив під російські санкції.

Єлизавета вийшла заміж за тоді ще телеведучого, а нині нардепа Олександра Скічка у вересні 2017 року. Весілля відбулося в Грузії на висоті понад 3 тисячі метрів над рівнем моря. Серед запрошених на урочистостях були Тетяна Терехова, Алан Бадоєв, Тимур Мірошниченко, Наталія Стрільчук та Олексій Прищепа. А виступали на святі Вахтанг Кікабідзе, Монатік і Макс Барських.