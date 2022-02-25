Про це йдеться у дописі пресслужби КМДА у Facebook.
Повідомляється, що під час сигналу “Повітряна тривога” жителям Києва не варто шукати укриття у таких станціях наземного метро:
- “Дніпро”
- “Гідропарк”
- “Лівобережна”
- “Дарниця”
- “Чернігівська”
- “Лісова”
Зазначається, що під час сигналу сирен вище вказані станції метро не працюватимуть, адже вони є не безпечними для укриття та перевезення пасажирів.
Жителів столиці просять вибрати інші станції метро або ж шукати укриття недалеко від місця знаходження.
Окрім цього киян попереджують, що наразі деякі станції метро працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Київ не атакували настільки маштабно з 1941 року – провівши паралель з нацисткою Німеччиною.
- Раніше повідомлялось, що Російська Федерація запустила в бік Києва ракети.