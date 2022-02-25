Київська міська державна адміністрація звернулась до жителів столиці з проханням не використовувати деякі станції метро як місце укриття.

Про це йдеться у дописі пресслужби КМДА у Facebook.

Повідомляється, що під час сигналу “Повітряна тривога” жителям Києва не варто шукати укриття у таких станціях наземного метро:

“Дніпро”

“Гідропарк”

“Лівобережна”

“Дарниця”

“Чернігівська”

“Лісова”

Зазначається, що під час сигналу сирен вище вказані станції метро не працюватимуть, адже вони є не безпечними для укриття та перевезення пасажирів.

Жителів столиці просять вибрати інші станції метро або ж шукати укриття недалеко від місця знаходження.

Окрім цього киян попереджують, що наразі деякі станції метро працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень.