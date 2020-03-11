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У КМДА розповіли, як працюватиме громадський транспорт під час обмежень через коронавірус

Обмеження, які ввели у Києві через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні, не впливатимуть на роботу громадського транспорту.

Середа, 11 березня 2020, 15:51

Про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє кореспондент #Букв.

Він наголосив, що громадський транспорт столиці працюватиме в нормальному режимі.

“Ніяким чином не можуть вплинути на роботу громадського транспорту, він буде працювати в звичайному режимі. На сьогодні двічі на добу обробляється транспорт відповідними дезінфікуючими засобами. При необхідності будемо робити це частіше, поки такої проблеми немає. Всі органи влади працюють в штатному режимі”, – заявив Поворозник.

Крім того, за його словами, столична влада не буде забороняти в’їзд і виїзд з Києва.

Теги: КМДА, громадський транспорт, Київ, коронавірус, карантин

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