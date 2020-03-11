У КМДА розповіли, як працюватиме громадський транспорт під час обмежень через коронавірус

Про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє кореспондент #Букв.
Він наголосив, що громадський транспорт столиці працюватиме в нормальному режимі.
“Ніяким чином не можуть вплинути на роботу громадського транспорту, він буде працювати в звичайному режимі. На сьогодні двічі на добу обробляється транспорт відповідними дезінфікуючими засобами. При необхідності будемо робити це частіше, поки такої проблеми немає. Всі органи влади працюють в штатному режимі”, – заявив Поворозник.
Крім того, за його словами, столична влада не буде забороняти в’їзд і виїзд з Києва.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через коронавірус з завтрашнього дня, 12 березня, в столиці буде запроваджено карантин.