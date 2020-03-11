У КМДА розповіли про покарання для порушників обмежень, які ввели через коронавірус

Про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє кореспондент #Букв.
Так, згідно з рішенням комісії КМДА з питань безпеки, заходи чисельністю понад 60 чоловік повинні бути скасовані, а торгово-розважальні центри і розважальні зони в шопінг-молах повинні призупинити свою роботу.
Поворозник наголосив, що рішення комісії щодо впровадження обмежувальних заходів в столиці є обов’язковим для всіх установ незалежно від форми власності.
“Зараз ми говоримо про обмеження. Там є тільки адміністративна відповідальність. Коли, не дай бог, буде введений режим епідеміологічного ситуації, то тоді буде кримінальна відповідальність”, – зазначив він.
Крім того, відповідаючи на питання про те, що кінотеатри нібито не повідомили про це рішення і вони закриватися не збираються, перший заступник голови КМДА заявив, що в Києві вже всі чули про це.
“Також потрібен самоконтроль і відповідальність кожної людини”, – додав він.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через коронавірус з завтрашнього дня, 12 березня, в столиці буде запроваджено карантин.
- Обмеження, які ввели у Києві через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні, не впливатимуть на роботу громадського транспорту.