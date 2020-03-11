У КМДА розповіли про покарання для порушників обмежень, які ввели через коронавірус

Київська міська державна адміністрація через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні ввела заборону на проведення масових заходів у столиці за участю понад 60 осіб до 31 березня. Порушників будуть карати.

Про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє кореспондент #Букв.

Так, згідно з рішенням комісії КМДА з питань безпеки, заходи чисельністю понад 60 чоловік повинні бути скасовані, а торгово-розважальні центри і розважальні зони в шопінг-молах повинні призупинити свою роботу.

Поворозник наголосив, що рішення комісії щодо впровадження обмежувальних заходів в столиці є обов’язковим для всіх установ незалежно від форми власності.

“Зараз ми говоримо про обмеження. Там є тільки адміністративна відповідальність. Коли, не дай бог, буде введений режим епідеміологічного ситуації, то тоді буде кримінальна відповідальність”, – зазначив він.

Крім того, відповідаючи на питання про те, що кінотеатри нібито не повідомили про це рішення і вони закриватися не збираються, перший заступник голови КМДА заявив, що в Києві вже всі чули про це.

“Також потрібен самоконтроль і відповідальність кожної людини”, – додав він.