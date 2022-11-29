Київська міська державна адміністрація надала інструкцію для організацій, що обслуговують будівлі з централізованою системою теплопостачання щодо дій у разі позаштатних ситуацій внаслідок ракетних обстрілів РФ, аби не допустити замерзання системи теплопостачання.

Про це повідомила пресслужба Київської міської адміністрації.

“У зв’язку із суттєвим похолоданням, на випадок виникнення надзвичайної ситуації внаслідок ворожих атак, кожна обслуговуюча компанія повинна бути готова в негайному порядку вжити технічних заходів, аби не дозволити будинковій системі теплопостачання вийти з ладу чи заморозитись у випадку тимчасового аварійного відключення тепла”, – йдеться у повідомленні.

А також зазначається, що якщо станеться надзвичайна ситуація, то на період ремонтних робіт, необхідних для відновлення постачання тепла, відповідальні особи обслуговуючої компанії зобов’язані злити воду в опалювальних системах, за умови, коли температура опустилась до мінус 3 і нижче градусів за Цельсієм.

Відтак у КМДА надали покрокову інструкцію для посадових осіб, які відповідальні за виконання технічних заходів. У разі необхідності персонал обслуговуючих організацій має виконати наступні кроки:

Відключити (за наявності) обладнання теплового пункту;

Закрити засувки на вузлі приєднання системи теплоспоживання до теплових мереж: спочатку № 1 на подавальному трубопроводі, а потім на № 2 на зворотному трубопроводі;

Відкрити спускники на внутрішньобудинковій системі опалення та злити воду в дренажний приямок або інше передбачене для цього місце;

Відкрити крани для випуску повітря із будинкової системи опалення на горищі або технічному поверсі будинку;

Після стікання води зі спускників – закрити крани для випуску повітря із системи опалення на горищі або технічному поверсі;

Підключення будинку відбуватиметься одразу після стабілізації ситуації за умови відповідного дозволу теплопостачальної компанії.

У КМДА зауважили, що ця інформація як керівництво до дії стосується всіх обслуговуючих компаній, незалежно від форми їх власності чи форми управління будинком, в тому числі ОСББ, ЖБК.

“У разі перебоїв зі зв’язком і неможливості узгодити дії з теплопостачальною компанією, рішення про злиття води в будинку приймає відповідальна особа обслуговуючої компанії самостійно та оперативно”, – наголосили в адміністрації.