Про це повідомила пресслужба Київської міської адміністрації.
“У зв’язку із суттєвим похолоданням, на випадок виникнення надзвичайної ситуації внаслідок ворожих атак, кожна обслуговуюча компанія повинна бути готова в негайному порядку вжити технічних заходів, аби не дозволити будинковій системі теплопостачання вийти з ладу чи заморозитись у випадку тимчасового аварійного відключення тепла”, – йдеться у повідомленні.
А також зазначається, що якщо станеться надзвичайна ситуація, то на період ремонтних робіт, необхідних для відновлення постачання тепла, відповідальні особи обслуговуючої компанії зобов’язані злити воду в опалювальних системах, за умови, коли температура опустилась до мінус 3 і нижче градусів за Цельсієм.
Відтак у КМДА надали покрокову інструкцію для посадових осіб, які відповідальні за виконання технічних заходів. У разі необхідності персонал обслуговуючих організацій має виконати наступні кроки:
- Відключити (за наявності) обладнання теплового пункту;
- Закрити засувки на вузлі приєднання системи теплоспоживання до теплових мереж: спочатку № 1 на подавальному трубопроводі, а потім на № 2 на зворотному трубопроводі;
- Відкрити спускники на внутрішньобудинковій системі опалення та злити воду в дренажний приямок або інше передбачене для цього місце;
- Відкрити крани для випуску повітря із будинкової системи опалення на горищі або технічному поверсі будинку;
- Після стікання води зі спускників – закрити крани для випуску повітря із системи опалення на горищі або технічному поверсі;
- Підключення будинку відбуватиметься одразу після стабілізації ситуації за умови відповідного дозволу теплопостачальної компанії.
У КМДА зауважили, що ця інформація як керівництво до дії стосується всіх обслуговуючих компаній, незалежно від форми їх власності чи форми управління будинком, в тому числі ОСББ, ЖБК.
“У разі перебоїв зі зв’язком і неможливості узгодити дії з теплопостачальною компанією, рішення про злиття води в будинку приймає відповідальна особа обслуговуючої компанії самостійно та оперативно”, – наголосили в адміністрації.
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