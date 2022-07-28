Про це йдеться на офіційному сайті КМДА.

Валентина Гінзбург зазначила, що саме сьогодні, напередодні сезонного спалаху захворюваності на COVID-19, найкращий час для того, щоб зробити щеплення. Також вона додала, що такого висновку дійшли медики, які вже третій рік спостерігають за динамікою захворюваності.

“Насамперед зростання темпів розповсюдження вірусу було пов’язане з активним переміщенням людей наприкінці літа, які поверталися з відпочинку. Цього року цих категорій поменшає. Але натомість до столиці будуть повертатися вимушено переміщені особи”, – пояснила Валентина Гінзбург.

Також вона закликала вакцинуватися, адже вакцинація досі лишається єдиним та надійним методом захисту від коронавірусу. Зараз існує можливість зробити першу та другу дози, бустерну та другу бустерну дози.

Крім того, директорка Департаменту охорони здоров’я нагадала, що вакцинація від COVID-19 проводиться у центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах. Також продовжується робота Центрів масової вакцинації у ТРЦ “Gulliver”, “River Mall” та універмазі “Україна”.

Нагадаємо, що в Україні виявили різновид “Омікрону”, який називають типом “ВА.5”. Наразі 7 таких випадків вдалось знайти у Чернівецькій області, але не виключено, що підтип “Омікрону” вже є в інших регіонах.

Слід зауважити, що COVID-19 нікуди не зник, адже вірус мутує і намагається ухилитись від імунної відповіді. Також Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється.