У Київській міській держадміністрації заявили про блокування техніки та загрозу зриву урочистих заходів з нагоди 8 й 9 травня через "заборону Міністерства культури України". У Мінкульті це спростовують.

Повідомлення про можливий зрив заходів з’явилося сьогодні на офіційному сайті КМДА.

Йдеться про урочисті заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення (8 травня) і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня).

У КМДА повідомили, що технічне обладнання для монтування сцени не пропускають на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні “через усну заборону Міністерства культури України”.

“Це традиційний захід, який відбувається у Києві щорічно понад 20 років. Сьогодні зранку нам стало відомо, що техніку та обладнання для монтування сцени не пропускають на територію музею. Пояснити причини такого рішення керівництво музею не може й посилається на пряму усну заборону Міністерства культури“, – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Вона додала із посиланням на директора музею Івана Ковальчука, що “така вказівка надійшла прямо від міністра культури”, але “жодних документів, які б підтверджували це рішення, у керівництва музею немає”.

У КМДА розцінили це як “спробу зриву проведення традиційного щорічного заходу”.

На цю заяву вже відреагували в Міністерстві культури та інформаційної політики. Там запевнили, що не забороняли проведення традиційних заходів київською владою.

“Міністерство культури та інформаційної політики поважає відзначення Дня пам’яті та примирення, виступаючи із підтримкою ініціатив із вшанування пам’яті. У тому числі, столичних. Будь-яких усних заборон щодо проведення традиційних заходів, про які йдеться у повідомленнях КМДА, не надавалось“, – зазначається в заяві відомства.

У Мінкульті уточнили, що отримали запит на проведення заходів від КМДА 7 травня і надали відповідний дозвіл.

За твердженням Мінкульту, техніка для монтування сцени на території Національного музею історії України у Другій світовій війні не блокувалася, а “пропускалася поетапно”.

В міністерстві зазначили, що сьогодні, 8 травня, “усе технічне обладнання для монтування сцени було пропущено”.

“Поетапний запуск техніки на території музею був пов’язаний із розмежуванням її обсягів. Аби не допустити порушення карантинних обмежень. З 12 години було розпочато монтаж сцени”, – повідомили в Мінкульті.

Крім того, у відомстві заявили, що “КМДА не спробувало дізнатись причини послідовного пропуску техніки”, і звинуватили держадміністрацію в “спекуляціях”.

“Жоден із представників столичної влади не звернувся до МКІП аби з’ясувати хід справ, натомість обравши шлях публічного скандалу. Прикро, що спекуляції відбуваються навіть у такий день, як День пам’яті та примирення. КМДА в будь-якій ситуації намагається знайти винних. Однак, заявляємо: така спроба провокування конфлікту жодним чином не стане на заваді проведенню заходів, які відбудуться згідно плану та за погодження МКІП”, – йдеться в заяві.