Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, чи діятиме комендантська година у столиці у Великодню ніч 16 квітня.

Про це йдеться у Telegram-каналі КМВА.

За словами Сергія Попка, у великодню ніч, тобто 16 квітня, комендантська година у Києві триватиме без змін – з 00:00 до 05:00.

Він наголосив, що це необхідно задля безпеки жителів та гостей столиці.

“Потреби вірян на Великдень будуть повністю задоволені. Від ночі священнослужителі проводитимуть служби, які транслюватимуть онлайн центральними телевізійними каналами, на інтернет-платформі Youtube та у Facebook. По завершенню комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик”, – наголосив він.

Водночас Попко закликав вірян з розумінням поставитись до відвідування храмів під час воєнного стану.

Він зауважив, що не потрібно іти до храму одразу по завершенню комендантської години, скупчуватись у середині чи біля церков.

“Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Священнослужителі усім освятять великодні кошики! І не забувайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні небезпеки – прямуйте в найближче укриття. Бережіть себе і близьких.”, – додав Сергій Попко.

Як відомо, під час комендантської години заборонено: перебувати на вулиці та у громадських місцях; переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки. Закликаємо киян і гостей столиці правильно розрахувати час та повернутися додому до того, як почне діяти комендантська година.