В Організації Об'єднаних Націй (ООН) оприлюднили конфіденційний звіт, в якому вказали, що Північна Корея (КНДР) може володіти мініатюрними ядерними пристроями.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Таке твердження в доповіді грунтується на даних розвідки декількох країн. У тексті сказано, що КНДР “найімовірніше розробила мініатюрні ядерні пристрої для установки на боєголовки своїх балістичних ракет”.

Які саме країни так вважають – не вказано.

Про розробки мініатюрних ядерних пристроїв можуть свідчити шість випробувань в Північній Кореї, проведених в останні місяці.

“Північна Корея продовжує свою ядерну програму, включаючи виробництво високозбагаченого урану і будівництво експериментального легководного ядерного реактора. Одна держава, яка входить до Комітету з санкцій щодо Північної Кореї СБ ООН вважає, що КНДР продовжує виробництво ядерної зброї”, – йдеться в доповіді.

Пхеньян не проводив ядерних випробувань з вересня 2017 року.

Проміжну доповідь, доступ до якої отримало інформаційно агентство Reuters, було представлено Комітету з санкцій щодо Північної Кореї Ради Безпеки ООН, до складу якого входять 15 країн.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив минулого тижня, що країні більше не загрожує війна, оскільки ядерна зброя гарантує її безпеку та майбутнє, незважаючи на неослабний зовнішній тиск і військові загрози.