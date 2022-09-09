Північна Корея ухвалила закон, який розширює дозвіл на застосування ядерної зброї проти інших держав. Зокрема новий закон дозволяє завдати ядерного удару у випадку, якщо існує загроза керівництву КНДР.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на державне Корейське центральне інформаційне агентство.

Північна Корея виклала свою нову ядерну доктрину у законі, схваленому 8 вересня Верховним народним конгресом у Пхеньяні.

Даний закон вносить зміни до іншого закону щодо застосування ядерної зброї, ухваленого у 2013 році. Він передбачав 5 умов для завдання ядерного удару.

У новій версії закону кількість умов для застосування ядерної зброї збільшилась. До нього додали доктрину, яка була сформульована лідером КНДР Кім Чен Ином ще у квітні. Тоді він заявив, що стратегічні ракетні сили країни мають “іншу місію” окрім стримування війни.

Новий закон не тільки дає Кім Чен Ину повний контроль над ядерними силами країни, а й також дозволяє систему для “автоматичної і негайної атаки”, якщо структура командування та управління КНДР перебуватиме у небезпеці.

У своїй промові перед парламентом Кім Чен Ин підтвердив, що не відмовиться від свого ядерного арсеналу попри те, що у 2018 році він пообіцяв колишньому президенту США Дональду Трампу “працювати над повною денуклеаризацією Корейського півострова”.

“Закріпивши законодавчу політику щодо ядерних сил, статус нашої країни як держави, що володіє ядерною зброєю, став незворотним. Ми ніколи не відмовимося від ядерної зброї або денуклеаризації першими, і нам нема з чим торгуватися в будь-яких переговорах”, — сказав Кім перед законодавцями.

Свої слова лідер КНДР підтвердив випробуваннями зброї, призначеної для ухилення від американської протиракетної оборони в Азії та доставки боєголовок на материкову частину США.

Офіційні особи США та Південної Кореї протягом кількох місяців попереджали, що Північна Корея готується до першого ядерного випробування країни з вересня 2017 року після того, як пообіцяла розробити нові мініатюрні боєголовки для тактичної зброї та більш потужні бомби, які переноситимуться ракетами великої дальності.

“Вони готуються до ще одного ядерного випробування. Вересень відкриває вікно можливостей, оскільки безлади із тайфуном і спалахами Covid позаду”, — сказав Шін Джин, професор політології в Національному університеті Чуннам і директор Інституту національної стратегії.