Північна Корея заявила, що Кім Чен Ин спостерігав за симуляцією атаки підводного безпілотника, здатного нести ядерні боєголовки, погрожуючи використати нову зброю, яка може націлитися на судна та порти США та їхніх союзників.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Новий безпілотник підірвав макет ядерного корисного вантажу під водою та проходив у формі вісімки та овалу на глибині приблизно до 150 м протягом майже 60 годин.

Навчання були спрямовані на імітацію проникнення у “води противника” та створення “радіоактивного цунамі” для знищення ворожих і військово-морських суден і портів. Північна Корея назвала систему безпілотників Haeil, або цунамі.

Підводний дрон, представлений Північною Кореєю, схожий на російські ядерні торпеди “Посейдон”.

Північна Корея розробляє нову зброю, яка може не тільки націлюватися на військово-морські засоби США та їхніх союзників, але й завдавати шкоди цивільному населенню”, – зазначив старший науковий співробітник Корейського інституту національного об’єднання Хонг Мін.

Північна Корея знову звинуватила спільні військові навчання Вашингтона та його союзників у підвищенні напруженості на Корейському півострові. Цього тижня США та Південна Корея провели навчання з висадки десанту за участю американського десантного корабля. Пхеньян назвав спільні навчання підготовкою до нападу на КНДР.

24 березня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль виголосив промову, вшанувавши пам’ять 55 солдатів, які загинули в зіткненнях з Північною Кореєю поблизу спірного морського кордону з 2002 року. Юн пообіцяв посилити ракетний потенціал Південної Кореї та розширити військову співпрацю зі США та Японією для протидії зростання ядерної загрози Північної Кореї.

Зауважимо, 19 березня Північна Корея випустила балістичну ракету малої дальності в бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова.

Це вже треті ракетні випробування КНДР з 12 березня, відтоді як стартували найбільші за минулі п’ять років спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою Warrior Schield. Раніше у КНДР заявили, що розглядають навчання як “тренування вторгнення”, хоча у Сеулі та Вашингтоні наголосили, що відпрацьовується виключно оборона.