Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав до розширення виробництва ядерних матеріалів для експоненційного збільшення арсеналу країни, заявивши, що його програма озброєння спрямована на захист країни.

Про це повідомляє WSJ.

Напередодні Кім Чен Ин вислухав доповідь від Інституту ядерної зброї КНДР “про прогрес у справі якісного та кількісного зміцнення” ядерних збройних сил Північної Кореї.

Він закликав до “ідеальної” готовності до застосування ядерної зброї “у будь-який час і в будь-якому місці”, а також заявив про необхідність “безперервного зміцнення ядерних сил “, щоб переважна сила змусила “ворогів боятися”.

Водночас глава КНДР заявив, що ядерна зброя Пхеньяну не спрямована проти інших країн, заявивши, що “ворогом” ядерних сил країни є сама війна і ядерна катастрофа в цілому, а “влада КНДР прагне миру і стабільності в регіоні”.

КНДР провела низку навчань з метою перевірки систем ядерних озброєнь.

Офіційні особи США та Південної Кореї з минулого року заявляли, що Північна Корея готова провести ще одне ядерне випробування. Пхеньян посилив випробування зброї у відповідь на військові навчання США та їх союзників. Північна Корея запустила балістичні ракети малої дальності та показала новий підводний дрон, який, як вона стверджувала, може завдавати ядерних атак та викликати “ядерний цунамі”.

Північна Корея зосереджується на згуртуванні внутрішньої підтримки своєї ядерної та ракетної програми, державні ЗМІ повідомляють про сотні тисяч молодих північнокорейців, які записуються на військову службу, і виправдовують нарощування зброї як засіб захисту від сил США та Південної Кореї, резюмував військовий дослідник Північної Кореї з Корейського інституту аналізу оборони Лі Хо Рюн.

Зауважимо, 19 березня Північна Корея випустила балістичну ракету малої дальності в бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова.

Це вже треті ракетні випробування КНДР з 12 березня, відтоді як стартували найбільші за минулі п’ять років спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою Warrior Schield. Раніше у КНДР заявили, що розглядають навчання як “тренування вторгнення”, хоча у Сеулі та Вашингтоні наголосили, що відпрацьовується виключно оборона.