Про це повідомляє WSJ.
Напередодні Кім Чен Ин вислухав доповідь від Інституту ядерної зброї КНДР “про прогрес у справі якісного та кількісного зміцнення” ядерних збройних сил Північної Кореї.
Він закликав до “ідеальної” готовності до застосування ядерної зброї “у будь-який час і в будь-якому місці”, а також заявив про необхідність “безперервного зміцнення ядерних сил “, щоб переважна сила змусила “ворогів боятися”.
Водночас глава КНДР заявив, що ядерна зброя Пхеньяну не спрямована проти інших країн, заявивши, що “ворогом” ядерних сил країни є сама війна і ядерна катастрофа в цілому, а “влада КНДР прагне миру і стабільності в регіоні”.
КНДР провела низку навчань з метою перевірки систем ядерних озброєнь.
Офіційні особи США та Південної Кореї з минулого року заявляли, що Північна Корея готова провести ще одне ядерне випробування. Пхеньян посилив випробування зброї у відповідь на військові навчання США та їх союзників. Північна Корея запустила балістичні ракети малої дальності та показала новий підводний дрон, який, як вона стверджувала, може завдавати ядерних атак та викликати “ядерний цунамі”.
Північна Корея зосереджується на згуртуванні внутрішньої підтримки своєї ядерної та ракетної програми, державні ЗМІ повідомляють про сотні тисяч молодих північнокорейців, які записуються на військову службу, і виправдовують нарощування зброї як засіб захисту від сил США та Південної Кореї, резюмував військовий дослідник Північної Кореї з Корейського інституту аналізу оборони Лі Хо Рюн.
Зауважимо, 19 березня Північна Корея випустила балістичну ракету малої дальності в бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова.
Це вже треті ракетні випробування КНДР з 12 березня, відтоді як стартували найбільші за минулі п’ять років спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою Warrior Schield. Раніше у КНДР заявили, що розглядають навчання як “тренування вторгнення”, хоча у Сеулі та Вашингтоні наголосили, що відпрацьовується виключно оборона.
- 18 лютого КНДР запустила балістичну ракету далекого радіусу дії в море біля західного узбережжя Японії після того, як Пхеньян попередив про потужну відповідь на майбутні військові навчання США і Південної Кореї.
- У Північній Кореї провели нічний парад на якому показали найбільшу кількість міжконтинентальних балістичних ракет за всю історію.
- Північна Корея поступово занурюється у тотальний голод, оскільки країна переживає одну з найгірших продовольчих криз за минулі десятиліття в результаті міжнародної ізоляції та стихійних лих, які завдали шкоди посівам і знизили врожайність.