У КНР не забажали відповідати на запит США щодо телефонного дзвінку на тлі збиття китайського розвідувального аеростата, який нібито виконував метеорологічні дослідження та випадково опинився в американському повітряному просторі.

Про це повідомляє NBC News.

У Пентагоні заявили, що його голова Ллойд Остін планував зателефонувати очільнику міністерства оборони КНР Вей Фенхе, аби спробувати “відповідально керувати відносинами США та Китаю”. Проте, у Китаї відмовили.

За словами прессекретаря міноборони США бригадного генерала Пета Райдера, комунікація між їхніми військовими особливо важлива в такі моменти.

“На жаль, КНР відхилила наш запит”, — додав Райдер.

ДОВІДКА. 2 лютого у повітряному просторі США було помічену повітряну кулю. Як виявилося, об’єкт був китайським розвідувальним аеростатом. У Сполучених Штатах різко відреагували на інцидент, скасувавши заплановані візити офіційних осіб до КНР, попри пояснення Китаю, що куля використовується лише для метеорологічних спостережень.

Кулю зафіксували над американським штатом Монтана.

У відповідь на інцидент у США відклали візит державного секретаря Ентоні Блінкена до Пекіна, який мав відбутись 5-6 лютого. За словами держсекретаря, поява китайської повітряної кулі в повітряному просторі Сполучених Штатів є “порушенням суверенітету та явним порушенням міжнародного права”.

Згодом США збили китайську кулю над повітряним простором Південної Кароліни.