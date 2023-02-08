Про це повідомляє NBC News.
У Пентагоні заявили, що його голова Ллойд Остін планував зателефонувати очільнику міністерства оборони КНР Вей Фенхе, аби спробувати “відповідально керувати відносинами США та Китаю”. Проте, у Китаї відмовили.
За словами прессекретаря міноборони США бригадного генерала Пета Райдера, комунікація між їхніми військовими особливо важлива в такі моменти.
“На жаль, КНР відхилила наш запит”, — додав Райдер.
ДОВІДКА. 2 лютого у повітряному просторі США було помічену повітряну кулю. Як виявилося, об’єкт був китайським розвідувальним аеростатом. У Сполучених Штатах різко відреагували на інцидент, скасувавши заплановані візити офіційних осіб до КНР, попри пояснення Китаю, що куля використовується лише для метеорологічних спостережень.
Кулю зафіксували над американським штатом Монтана.
У відповідь на інцидент у США відклали візит державного секретаря Ентоні Блінкена до Пекіна, який мав відбутись 5-6 лютого. За словами держсекретаря, поява китайської повітряної кулі в повітряному просторі Сполучених Штатів є “порушенням суверенітету та явним порушенням міжнародного права”.
Згодом США збили китайську кулю над повітряним простором Південної Кароліни.
- Згідно з заявою МЗС Китаю, Пекін засудив рішення Пентагону збити китайський зонд над територіальними водами Сполучених Штатів в Атлантичному океані.
- У Китаї заявили, що повітряна куля була “цивільним” об’єктом, спеціально призначеним для “метеорологічних цілей” і випадково потрапила у повітряний простір США. Пекін відкинув звинувачення Вашингтона в можливому шпигунстві як “безпідставні спекуляції та пропаганду”, заявивши про використання інциденту як “приводу для очорнення Китаю”.