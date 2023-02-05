Згідно з заявою МЗС Китаю, Пекін засудив рішення Пентагону збити китайський зонд над територіальними водами Сполучених Штатів в Атлантичному океані.

Про це інформує BBC.

Китайське відомство звинуватило Вашингтон у “рішуче невдоволення та протест проти застосування США сили для нападу на цивільні безпілотні літаки”.

Там додали, що МЗС КНР залишає за собою право “на подальші необхідні дії у відповідь”.

4 лютого представники Пентагону повідомили, що аеростат збили ракетою з винищувача F-22.

Міністр оборони США Ллойд Остін назвав операцію “навмисною і законною дією”, яка стала відповіддю на “неприйнятне порушення Китаєм” суверенітету Сполучених Штатів.

1 лютого над штатом Монтана на північному заході США помітили “китайську розвідувальну повітряну кулю”. 3 лютого в МЗС Китаю підтвердили, що над США пролетіла китайська повітряна куля, зазначивши, що її використовували для метеорологічних спостережень. Втім, вона відхилилася від свого маршруту через несприятливу погоду.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен відмовився від візиту до Пекіна 5 та 6 лютого. Блінкен взяв до відома заяву КНР після інциденту з аеростатом зі жалем про те, що сталося, проте акцентував, що йдеться про “безвідповідальний вчинок” і “явне порушення суверенітету США та міжнародного права”, що підриває мету поїздки.

Прессекретар Пентагону Пет Райдер повідомив, що куля була забезпечена обладнанням для розвідки, а також корисним навантаженням. У відомстві впевнені, що повітряна куля прилетіла з Китаю, подібні інциденти відбувалися і в минулому, проте цього разу повітряна куля залишалася над територією США довше, ніж зазвичай.

Міністр оборони США Ллойд Остін уточнив, що дії щодо відстеження руху кулі робилися в координації та за повної підтримки уряду Канади.

У Китаї заявили, що повітряна куля була “цивільним” об’єктом, спеціально призначеним для “метеорологічних цілей” і випадково потрапила в повітряний простір США. Пекін відкинув звинувачення Вашингтона в можливому шпигунстві як “безпідставні спекуляції та пропаганду”, заявивши про використання інциденту як “привід для очорнення Китаю”.