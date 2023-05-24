24 травня на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що країни продовжуватимуть підтримувати одна одну і "зміцнювати співпрацю у багатьох сферах".

Джерело: DW

За словами Сі, Пекін може посилити координацію з Москвою при взаємодії на таких міжнародних майданчиках, як Шанхайська організація співробітництва, БРІКС та G20.

Своєю чергою, Мішустін заявив, що бачив своє головне завдання під час поїздки у “встановленні конструктивної взаємодії” з прем’єром Держради КНР Лі Цяном. Окрім цього, російський прем’єр сподівається “організувати ефективну спільну роботу урядів з метою оперативного виконання домовленостей, досягнутих на рівні глав держав”.

Зауважується, що Мішустін прибув до Китаю 22 травня з першим офіційним візитом на цій посаді. Він взяв участь у китайсько-російському бізнес-форумі. 24 травня Мішустін зустрівся Лі Цяном і Сі.

У виданні зазначили, що під час зустрічі, сторони знову підписали низку двосторонніх документів, зокрема “меморандум про розширення торгової співпраці”.

Раніше повідомлялось, що 23 травня Росія та Китай мають намір підписати низку двосторонніх угод під час поїздки російського прем’єр-міністра Михайла Мішустіна до Пекіна. Країни обіцяють тіснішу співпрацю, хоча Захід залишається критичним щодо їхніх зв’язків на тлі війни в Україні.

Згідно з даними китайської митниці, у квітні експорт Китаю до Росії продовжував розвиватися, збільшившись на 153,1% порівняно з роком раніше після більш ніж подвоєння в березні.

Прогнозується, що цього року російські енергетичні поставки Китаю зростуть на 40%, а країни обговорюють постачання до Росії технологічного обладнання.

Поглиблення зв’язків з Китаєм є стратегічним курсом Росії, заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, який на початку тижня переговори з Чень Веньціном, членом Політбюро Комуністичної партії Китаю, який курирує поліцію, юридичні питання та розвідку.

Візит Мішустіна відбувається в той час, коли Україна готується до контрнаступу, щоб повернути окуповані російськими військами території.

Пекін утримується від відкритого засудження вторгнення Росії. Але з лютого Сі Цзіньпін просував мирний план із 12 пунктів, який був зустрінутий скептично Заходом і обережно прокоментований Україною.

Минулого тижня спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, розпочавши європейське турне, яке Пекін назвав своєю спробою сприяти мирним переговорам і політичному врегулюванню кризи.

Лі Хуей планує відвідати Росію в п’ятницю 26 травня, повідомили російські ЗМІ.