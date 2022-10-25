25 жовтня уряд Китаю висловив протест у зв'язку з візитом делегації Німеччини до Тайваню. Пекін закликав німецьких депутатів негайно припинити взаємодію із "сепаратистськими силами, що виступають за незалежність Тайваню ", оскільки острів є "невіддільною частиною території Китаю".

Про це повідомляє DW.

Крім того, делегатів бундестагу закликали поважати принцип одного Китаю, з яким Тайбей категорично не згоден. Це вже другий візит депутатів бундестагу до Тайваню. Перший також викликав у китайської влади протест.

Делегація комітету німецького бундестагу з прав людини на чолі з Петером Гайдтом на зустрічі 24 жовтня висловила підтримку демократичній владі Тайваню. Гайдт зауважив, що “з німецької точки зору, статус-кво в Тайванській протоці може бути змінено лише мирним шляхом та за згодою обох сторін”.

На початку листопада до Китаю має прибути канцлер ФРН Олаф Шольц. Зважаючи на все, він стане першим главою уряду країни-учасниці G7, який зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпін після його переобрання. Як очікується, Шольц та Сі обговорять військове вторгнення РФ в Україну та підтримку дій Москви з боку Китаю, військові загрози Пекіна Тайваню та економічне співробітництво.

Делегація німецьких парламентаріїв відвідує Тайвань вже вдруге за місяць. Минулого разу законодавці ФРН перебували на острові з 2 по 6 жовтня.

У Пекіні вважають Тайвань своєю територією. У відповідь на візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на початку серпня Китай розпочав масштабні військові маневри та продовжує нарощувати угруповання військових кораблів та літаків поблизу острова.

Напередодні на з’їзді Комуністичної партії Китаю 2300 делегатів уперше проголосували за включення до статуту партії поняття “опір незалежності Тайваню”. Документ раніше лише закликав до “возз’єднання” з острівною територією.

Голова КНР Сі Цзіньпін на з’їзді партії знову пригрозив Тайваню військовою силою. Китай прагне мирного “возз’єднання”, але “ми ніколи не візьмемо на себе зобов’язання відмовитися від застосування сили. Китайське керівництво збереже опцію для вжиття всіх необхідних заходів”, – заявив він.

Раніше Сі Цзіньпін отримав третій президентський термін, який є прецедентом, і представив новий Постійний комітет Політбюро, який складається з лояльних прихильників, закріпивши за собою місце найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай не відмовиться від налаштування силового повернення Тайваню під свій контроль. У відповідь Тайвань наголосив, що його суверенітет не може бути предметом торгу.