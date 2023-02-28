Про це інформує “Суспільне культура”.
Повідомляється, що рішення компанії Ian Fleming Publications Ltd, яка володіє літературними правами на творчість автора, було реакцією на рецензування “чутливими читачами” (“sensitivity readers”).
За інформацією видавництва, після перегляду оригінального тексту прийнято рішення внести зміни, які ініціював автор.
“Наслідуючи підхід Яна Флемінга, ми проаналізували випадки вживання деяких расових термінів у книгах і вилучили окремі слова або замінили їх на терміни, які є більш прийнятними сьогодні, але відповідають періоду, у який були написані книги”, – пояснили у видавництві.
Зазначено, що в книгах зазнали змін низка уривків, де йдеться про темношкірих людей.
Наприклад, в одному з прикладів деякі злочинці, що втікають від Бонда в “Докторі Ноу”, стають просто “гангстерами”. У тому ж романі раса лікаря та імміграційного офіцера тепер не згадується – так само, як і раса поплічника, якого застрелив Бонд.
Крім того, етнічну приналежність бармена у “Кульовій блискавці” також не вказано у нових виданнях. У “Кванті милосердя” раса дворецького також не згадується. Проте збереглися застарілі згадки про інші етнічні групи, як-от расові терміни Бонда щодо людей зі Східної Азії.
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