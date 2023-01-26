У книзі 12-річної жительки Харкова Єви Скалієцької "Ти не знаєш, що таке війна", яку видало англійською британське видавництво Bloomsbury виявили тези російської пропаганди. Щоденник викликав дискусію мережі.

На це звернули увагу підписники Telegram-каналу “Коли ми говоримо про книжки” Оксани Павленко, головної редакторки DIVOCHE.MEDIA.

Оксана опублікувала у своєму Telegram допис в якому розповіла, що в книгарні Yakaboo на поличці з англомовними книгами знайшла щоденник Єви.

Єва виросла та жила з бабусею у Харкові. За кілька днів після її дня народження почалася повномасштабна російсько-українська війна. Спочатку харків’янки переховувалися у підвалі, а коли дізналися, що квартиру зруйновано — вирішили їхати.

Павленко написала короткий опис книги, а також навела звідки кілька абзаців, в яких Єва розповідає про початок війни, пошуки підвалу та свої відчуття. Наприклад, тремтіння, холод, страх тощо.

“Я перевірила свій телефон. У нашому шкільному чаті спалахнула дискусія про те, що відбувається. Коли ми були готові, то вибігли на вулицю та попрямували до підвалу. Ми зайшли всередину, і я знову почала відчувати паніку, я не могла дихати, а мої руки стали холодними й спітнілими”, — процитувала Скалієцьку головна редакторка DIVOCHE.MEDIA.

Втім, у коментарях підписники Павленко звернули увагу на те, що книга вимагає дискусії, адже містить в собі тези російської пропаганди. До прикладу, не згадується той факт, що російська агресія почалася ще у 2014 році, а не 2022.

Донецьк у книзі Єва називає столицею “спірного регіону Донбасу”, попри те, що місто — це частина України, яка окупована росіянами. Також, за словами Єви, нашій державі не варто надавати військову техніку, адже треба нібито налагоджувати відносини з росіянами.

Також деякі читачі відмітили той факт, що без конкретних назв міст важко зрозуміти, що йдеться про війну в Україні, а сама приналежність авторки до української культури не відчувається. Водночас спостерігалися географічні помилки. Так, місто Одеса в книзі “Ти не знаєш, що таке війна” знаходиться біля Червоного, а не Чорного моря.

“Ми чуємо, що зараз інші країни пропонують санкції, але відмовляються надсилати більше зброї. У певному сенсі це може бути на краще…”, — пише Єва у своєму щоденнику. “…Ми дізналися, що це українські танки й БТРи розміщені між багатоквартирними будинками. Ми боїмося, що нас використають, як живий щит”, — йдеться в тексті Єви.

Фото відповідних тез надіслала в коментарі одна з підписниць Павленко, які згодом поширила авторка Telegram-каналу.

Критикуючи книгу, читачі припустили, що можливо річ у тім, що авторка — дитина, яка не повною мірою розбирається в політичних та історичних деталях. В такому випадку, підписники “Коли ми говоримо про книжки” порадили робити спеціальні примітки, які б пояснювати походження тих, чи інших висловлювань.

За словами коментаторів книга 12-річної дівчинки видавалася дорослими для дорослих, а саме для західного читача, який згодом зробить певні висновки про війну в Україні.

Саме цей щоденник зачитала та озвучила британська акторка Кіра Найтлі: “Це неймовірно важлива історія, яка є водночас сильною та глибоко зворушливою. Я вважаю за честь бути частиною цієї публікації, розповідаючи надзвичайну історію Єви про натхнення та хоробрість”, – сказала Найтлі.

Тоді щоденник харків’янки порівняли зі спогадами Анни Франк, котра показала Другу світову війну очима дитини. Для створення аудіоверсії видавництво співпрацювало з УВКБ ООН, Агентством ООН у справах біженців.

За словами Павленко, скоро книгу на українську має перекласти та видати українське видавництво Vivat.