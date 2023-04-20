Журналісти знайшли замок 15 століття у Франції та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі в Парижі, які належать олігарху Ігорю Коломойському та його сестрі.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми “Схеми: корупція в деталях”.

Зазначається, що на французькі компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є сестра Ігоря Коломойського Лариса Черток, зареєстровані дві квартири, четверо апартаментів, два підвальні приміщення і два паркомісця навпроти Ейфелевої вежі у Парижі.

Також Черток володіє замком, зведеним у 15 столітті, поблизу французького берега Женевського озера та господарськими будівлями і земельними наділами поруч із ним.

Крім того, на французьку компанію Beethoven VI, якою через фірму з Монако Beethoven Holding володіє сестра Коломойського, записані два паркомісця за адресою 14 Sq. Alboni у Парижі й апартаменти на шостому поверсі будинку на 1 Rue Beethoven.

За даними розслідування, за цією ж адресою (1 Rue Beethoven) інша французька компанія – Beethoven ІІІ – володіє квартирою на третьому поверсі, а також чотирма апартаментами та двома підвалами.

Засновником компанії є та ж монакська фірма Beethoven Holding Лариси Черток. Нерухомість розташована поруч з історичними садами Трокадеро, навпроти – через річку Сена – височіє Ейфелева вежа. Паризьку нерухомість родина Коломойського придбала у 2018 році.

Також Лариса Черток володіє замком Буффавен (Château de Buffavens) у селищі Люллі.

Цей замок зведений у 15 столітті. На стінах замку залишилися сліди від снарядів женевських солдатів, які захопили Буффавент у 1590 році, а всередині мав зберегтися герб засновників – родини Ланженів.

Комплексом (площа 109 368 кв.м), куди входить сам замок (підвальний поверх і ще три над ним), прибудова і земельна ділянка, володіє компанія SCI DE Buffavent. Її засновником із 2014 року є компанія із Монако – Lully Real Estate, якою, відповідно до документів, володіє сестра Ігоря Коломойського.

Як зазначається, до осені 2014 року замок був власністю Оксани Палиці (дружини Ігоря Палиці – соратника Коломойського). У документах, що стосуються передачі майна від Палиці до Черток, мовиться про те, що на території довкола замку заплановані масштабні перетворення.

За інформацією журналістського розслідування, прибудова під назвою “амбар” – призначена для перетворення на будівлю, житлову площу на двох рівнях з оздоровчою зоною та відкритим басейном, “невелика будівля в саду, призначена для перетворення на садовий сарай або місце для барбекю”, “прилеглий ландшафт після перетворення включатиме тенісний, баскетбольний і футбольний майданчики”. Спортмайданчики, відповідно до супутникових знімків, з’явилися біля замку у 2016 році.

Журналісти “Схем” надіслали запитання Ігорю Коломойському щодо походження коштів у його сестри для купівлі вище перерахованої нерухомості у Франції, однак відповідей не отримали.

Раніше журналісти “Слідство Інфо” у фільмі-розслідуванні “Зірвати банк” повідомляли, що саме на Ларису Черток оформлена нерухомість родини олігарха Ігоря Коломойського у Франції і Швейцарії.

Зокрема, за інформацією “Української правди” стало відомо, що родичі олігарха Коломойського відпочивали у Куршевелі (Франція) у шале “Панда”, що оформлене на фірму Лариси Черток. Саме там щонайменше двічі взимку цього року помічали і сина Коломойського.