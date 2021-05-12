У Колорадо чоловік застрелив шістьох осіб на дні народженні, тому що був засмучений, що його не запросили на святкування.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За даними поліції, 28-річний Теодоро Масиас застрелив свою дівчину, 28-річну Сандру Ібарра-Перес, і п’ятьох її родичів, перш ніж вбити себе.

Слідство з’ясувало, що за тиждень до масового вбивства між Теодоро Масіаса і сім’єю його дівчини стався конфлікт. Крім того, хлопець був ревнивий.

За словами правоохоронців, троє дітей у віці двох, п’яти і 11 років були свідками стрілянини, але не постраждали. На місці інциденту було виявлено сімнадцять гільз.

“За цим жахливим актом стоїть домашнє насильство. Коли його [Масіаса] не запросили на сімейний захід, підозрюваний відкрив вогонь”, – зазначив начальник поліції Колорадо-Спрінгс Вінс Ниски.