У штаті Колорадо в США колишню власницю похоронного бюро засудили до 20 років позбавлення волі за продаж частин тіла померлих без будь-якої згоди їхніх родичів.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, 46-річна Меган Гесс разом зі своєю матір’ю розтинала тіла і продавала їхні частини медичним компаніям. Загалом жінки розчленували 560 тіл.

Відтак, 46-річна Меган Гесс визнала себе винною в шахрайстві в липні цього року. Її 69-річна мати Ширлі Кох також визнала себе винною в шахрайстві і була засуджена до 15 років за ґратами. Згідно з судовими документами, головною роллю Ширлі Кох було розчленування тіл.

“Гесс і Кох іноді використовували своє похоронне бюро, щоб, по суті, викрадати тіла та частини тіл, використовуючи шахрайські та підроблені форми донорів. Поведінка Гесс і Кох завдала величезного емоційного болю родинам померлих”, – заявив прокурор Тім Нефф.

Меган Гесс керувала похоронним бюро Sunset Mesa та компанією Donor Services у Монтроузі, штат Колорадо.

Федеральну справу ініційовано серією розслідувань Reuters у 2016-2018 роках про продаж частин тіла в Сполучених Штатах. Колишні працівники розповіли виданню Reuters, що Гесс і Кох проводили несанкціоноване розчленування тіл, і через кілька тижнів після публікації статті 2018 року ФБР провело обшук на підприємстві. Згодом жінок заарештували.

У своїй заяві прокурори наголосили на “жахливій природі” шахрайської схеми Гесс та описали її як одну з найзначніших справ про частини тіла в новітній історії США.

“Це найбільш емоційно виснажлива справа, яку я коли-небудь спостерігала на лаві підсудних”, – сказала окружний суддя США Крістін М. Аргуелло.

Під час вироку суддя наказав негайно відправити Гесс і Кох до в’язниці. Своєю чергою, адвокат Гесс сказав, що обвинувачену несправедливо вважали монстром, відьмою, а натомість вона була “зламаною людиною”, поведінку якої можна пояснити черепно-мозковою травмою у віці 18 років.

На суді також виступили родичі померлих. Двадцять шість жертв описали свій жах, дізнавшись про те, що сталося з їхніми близькими. У своєму похоронному бюро Гесс стягувала з сімей до 1000 доларів за кремацію, яка так і не відбувалася, заявили прокурори. Також вона пропонувала людям безоплатну кремацію в обмін на пожертвування тіла.

Прокуратура заявила, що Гесс скоїла злочини, коли обманювала родичів померлих, брешучи про кремацію, розтинаючи тіла та продаючи їх без дозволу. Хірургічні навчальні компанії та інші фірми, які купували руки, ноги, голови та тулуб у Гесс, не знали, що вони були отримані шахрайським шляхом.

Прокурори заявили, що вона збрехала понад 200 сім’ям, які отримали кремований прах із баків, змішаний з останками різних трупів.