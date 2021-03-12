У Колумбії на провідного спортивного каналу ESPN Colombia Карлоса Ордуза в прямому етері впав екран.

Про це повідомляє Insider.

Так, під час обговорення вильоту “Ювентуса” з Ліги чемпіонів трансляція перервалася гучним гуркотом, і екран впав прямо на Ордуза, притиснувши його до столу.

Потім камеру перенаправили на співведучого Ордюза Франсиско Хав’єра Велеса. Він був шокований та на декілька секунд завмер, після чого оголосив рекламну паузу.

Shocking video. ESPN anchor crushed live on the air by falling set piece. Thankfully he was uninjured. pic.twitter.com/CeFxy8AksY — Mike Sington (@MikeSington) March 10, 2021

Після шоу Ордуз повідомив, що пройшов медичний огляд і відчуває себе добре, якщо не брати до уваги синців. Він також подякував усім, хто про нього переживав.

A quienes me escribieron y me saludaron por el accidente de anoche, debo contarles que estoy bien, gracias a Dios después del chequeo médico, de los exámenes respectivos, se descartó cualquier tema, solo una magulladura y un golpe en la nariz (sin fractura). Saludos y gracias 👍 — Carlos Orduz (@orduzrubio) March 10, 2021