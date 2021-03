Про це повідомляє Insider.

Так, під час обговорення вильоту “Ювентуса” з Ліги чемпіонів трансляція перервалася гучним гуркотом, і екран впав прямо на Ордуза, притиснувши його до столу.

Потім камеру перенаправили на співведучого Ордюза Франсиско Хав’єра Велеса. Він був шокований та на декілька секунд завмер, після чого оголосив рекламну паузу.

Shocking video. ESPN anchor crushed live on the air by falling set piece. Thankfully he was uninjured. pic.twitter.com/CeFxy8AksY

— Mike Sington (@MikeSington) March 10, 2021