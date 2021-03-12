Про це повідомляє Insider.

Так, під час обговорення вильоту “Ювентуса” з Ліги чемпіонів трансляція перервалася гучним гуркотом, і екран впав прямо на Ордуза, притиснувши його до столу.

Потім камеру перенаправили на співведучого Ордюза Франсиско Хав’єра Велеса. Він був шокований та на декілька секунд завмер, після чого оголосив рекламну паузу.

Після шоу Ордуз повідомив, що пройшов медичний огляд і відчуває себе добре, якщо не брати до уваги синців. Він також подякував усім, хто про нього переживав.

  • Ведучий ранкового шоу Good Morning Britain на телеканалі ITV Пірс Морган вирішив звільнитися після того, як неодноразово критично висловився на адресу герцогині Сассекської Меган Маркл та її чоловіка принца Гаррі.