У Колумбії заарештували ватажка найбільшого злочинного угруповання країни Дайрі Антоніо Осуга, більш відомого як Отоніель.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Поліція провела масштабну спецоперацію за сприяння армії й авіації.

Уряд запропонував винагороду в розмірі 800 000 доларів за інформацію про його місцеперебування, а США призначили нагороду за наркобарона в розмірі 5 мільйонів доларів.

Президент Іван Дуке Маркес в телевізійному зверненні подякував правоохоронцям за те, що спіймали Отоніеля.

“Це найбільший удар по незаконному обігу наркотиків у нашій країні в цьому столітті. Цей удар можна порівняти лише з падінням Пабло Ескобара в 1990-х”.

Отоніеля схопили в його будинку в провінції Антіокія на північному заході Колумбії, недалеко від кордону з Панамою. Хоча подробиці спецоперації не повідомляються, президент заявив, що убито одного поліціянта.

В останні роки було проведено кілька масштабних операцій із затримання наркоділка за участю тисяч офіцерів, але жодна з них не була успішною.

Отоніель став головою клану Перської затоки, раніше відомого як клан Усуги. До нього ватажком цього клану був брат Отоніеля, але його вбили правоохоронці під час рейду.

Банда, яка діє в багатьох провінціях і має великі міжнародні зв’язки, займається контрабандою наркотиків і людей, незаконним видобутком золота і здирництвом. У банді налічується близько 1800 членів, які вербуються з крайніх правих воєнізованих угруповань. Члени банди були арештовані навіть в Аргентині, Бразилії, Гондурасі, Іспанії та Перу.

Банда контролює багато маршрутів для контрабанди наркотиків з Колумбії до США і навіть до Росії.

Отоніелю пред’явлено кілька звинувачень, включаючи відправлення партії кокаїну до США, вбивство поліціянтів і вербування дітей.

У 2009 році йому було пред’явлено звинувачення в США, тому Отоніелю загрожує процедура екстрадиції.