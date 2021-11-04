Про це повідомляє Aljazeera.

Унаслідок природного катаклізму 11 людей загинули, 10 отримали поранення і від 15 до 20 осіб вважаються зниклими безвісти. Рятувальники розбирають завали двох зруйнованих будівель, шукаючи там тіла. Майже на добу рятувальні операції були припинені – була висока ймовірність нових зсувів через дощ.

Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих (UNGRD) повідомило, що зсув відбувся після сильних дощів. Згідно з наказом директор UNGRD Едуардо Хосе Гонсалеса на місці трагедії розгорнули пошуково-рятувальну групу.

Зсуви досить поширені у гірській частині Колумбії, особливо під час сезону дощів і в районах, де місцеві жителі звели нелегальні будівлі з ненадійними конструкціями та вузькі дороги, побудовані на вирубаних лісах схилах Анд.

У 2017 році понад 200 людей загинули в результаті зсувів, викликаних проливними дощами в місті Мокоа в сусідній провінції Путумайо.