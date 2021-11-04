Про це повідомляє Aljazeera.
Унаслідок природного катаклізму 11 людей загинули, 10 отримали поранення і від 15 до 20 осіб вважаються зниклими безвісти. Рятувальники розбирають завали двох зруйнованих будівель, шукаючи там тіла. Майже на добу рятувальні операції були припинені – була висока ймовірність нових зсувів через дощ.
Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих (UNGRD) повідомило, що зсув відбувся після сильних дощів. Згідно з наказом директор UNGRD Едуардо Хосе Гонсалеса на місці трагедії розгорнули пошуково-рятувальну групу.
Зсуви досить поширені у гірській частині Колумбії, особливо під час сезону дощів і в районах, де місцеві жителі звели нелегальні будівлі з ненадійними конструкціями та вузькі дороги, побудовані на вирубаних лісах схилах Анд.
У 2017 році понад 200 людей загинули в результаті зсувів, викликаних проливними дощами в місті Мокоа в сусідній провінції Путумайо.
- Нагадаємо, кількість стихійних лих, пов’язаних зі змінами клімату, за останні 50 років зросла уп’ятеро, а їх жертвами стали понад 2 млн людей.
- Раніше у місті Атамі в центральній Японії стався масштабний зсув ґрунту, внаслідок чого близько 20 осіб зникли безвісти.
- У липні на автодорозі Київ-Одеса в Одеській області стався зсув через надмірні опади. Інцидент стався на ділянці траси поблизу села Троїцьке у Подільському районі.