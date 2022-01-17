Про це Йоханн Вадефуль написав у Twitter.
“Наша попередня відмова від постачання зброї, судячи з усього, була сприйнята Росією як заохочення до продовження порушення суверенітету. Тож ця позиція більше недієздатна”, – зазначив заступник голови найбільшої опозиційної фракції Бундестагу.
При цьому, Йоханн Вадефуль зауважив, що військова загроза РФ є “цілком реальною”.
ХДС/ХСС наразі не входить до коаліції у Бундестазі та перебуває в опозиції до коаліції соціал-демократів, зелених та вільних демократів.
Нагадаємо, раніше на постачанні зброї Україні наполіг майбутній спадкоємець ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель у ХДС Фрідріх Мерц.
При цьому, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у грудні 2021 року заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні, бо це “не приведе до деескалації конфлікту”.
- Раніше очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику.
- Також міністр оборони Литви заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців Російської Федерації.
- У січні повідомлялось, що Латвія найближчим часом передасть Україні гуманітарний вантаж, котрий міститиме військову техніку та зброю.
- 17 січня 2022 року голова МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч зі свою німецькою колегою Анналеною Бербок, яка сьогодні прилетіла з візитом до Києва. Під час зустрічі німецька міністерка висловила свою позицію відносно озброєння України. Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок запевнила, що Берлін свою позицію у питанні озброєння змінювати не має наміру.
- При цьому посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН, зокрема до міністерки закордонних справ Анналени Бербок щодо схвалення Берліном постачання зброї в Україну на тлі загрози військової ескалації РФ.