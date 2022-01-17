Заступник голови фракції ХДС/ХСС у міжнародних справах Йоханн Вадефуль розкритикував блокування Німеччини постачання зброї Україні на тлі військової загрози з боку Російської Федерації.

Про це Йоханн Вадефуль написав у Twitter.

“Наша попередня відмова від постачання зброї, судячи з усього, була сприйнята Росією як заохочення до продовження порушення суверенітету. Тож ця позиція більше недієздатна”, – зазначив заступник голови найбільшої опозиційної фракції Бундестагу.

При цьому, Йоханн Вадефуль зауважив, що військова загроза РФ є “цілком реальною”.

ХДС/ХСС наразі не входить до коаліції у Бундестазі та перебуває в опозиції до коаліції соціал-демократів, зелених та вільних демократів.

Нагадаємо, раніше на постачанні зброї Україні наполіг майбутній спадкоємець ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель у ХДС Фрідріх Мерц.

При цьому, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у грудні 2021 року заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні, бо це “не приведе до деескалації конфлікту”.