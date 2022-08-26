Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Напередодні, 25 серпня, під час брифінгу він розповів, що біля українського кордону Росія розмістила 430 бойових літаків та 360 гелікоптерів.

Вже сьогодні, в етері національного телемарафону, Юрій Ігнат пояснив, що мав на увазі не додатково розміщену авіацію РФ, а загальну кількість бортів, які РФ розмістила біля кордону України ще до початку повномасштабного вторгнення.

“Було 450 літаків і 250 гелікоптерів. Попри те, що вже знищено понад 200 літаків і понад 200 гелікоптерів, Росія просто поповнює ті запаси авіації, які знищено нашими захисниками, протиповітряною обороною. І таким чином дещо збільшила саме вертолітні підрозділи, які знаходяться довкола українських кордонів, і наразі збільшились до 360. Це 155 ударних вертольотів, а решта військово-транспортні”, – сказав він.

Він резюмував, що на сьогодні у Росії залишається майже 4 000 літальних апаратів.