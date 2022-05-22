Після скандалу, розгорнутого від продажу волонтерських бронежилетів в "Епіцентрі К" у Черкасах, стало відомо, що до цього причетна компанія з виготовлення меблів і матраців "Венето". В.о. директора ТОВ "Група Венето" Олександр Жученко опублікував офіційну позицію з поясненням ситуації.

Про це повідомила пресслужба “Групи Венето” у Facebook.

В.о. директора розповів, що компанія плідно співпрацює з Черкаською ОВА та забезпечує текстильною групою товарів.

“На підставі безоплатних договорів, ми зберігали для Черкаської ОВА гуманітарну допомогу – чохли для бронежилетів. Як ми зараз вже розуміємо, виробником цих чохлів була ГО “ЛЬВІВСЬКИЙ ОБОРОННИЙ КЛАСТЕР”, – наголосив Жученко.

Він розповів, що ці чохли у кількості 1000 штук були передані Черкаській ОВА для ЗСУ, однак у зв’язку з відсутністю місця для їх зберігання, вони були передані для зберігання на склад “Венето”. І були повернуті Черкаській ОВА. Далі при поверненні чохлів для бронежилетів частина з них лишилася на складі та випадково була замінена чохлами “Венето”.

“І як ми зараз розуміємо, тут, певно, виникла технічна помилка та плутанина. З цієї 1000 штук, що зберігала Черкаська ОВА, якусь кількість вони забрали виробництва ТОВ “Група Венето”, а чохли виробництва ГО “ЛЬВІВСЬКИЙ ОБОРОННИЙ КЛАСТЕР” залишились у нас на складі. Надалі, на виконання контракту з ТОВ “Епіцентр К”, жилети у кількості до 200 штук були укомплектовані пластинами та відвантажені”, – розповів в.о. директора.

Він наголосив, що це не є зрадою, розкраданням гуманітарної допомоги абощо – це людський фактор і “прикра помилка”.

“Жилети індивідуального захисту нашого виробництва та виробництва ГО «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБОРОННИЙ КЛАСТЕР» є аналогічними за функціональним призначенням і є схожими візуально. Найголовніше, що Черкаська ОВА отримала всю тисячу жилетів. Це просто помилка, людський фактор. Аналогічна тому, що клієнт кав’ярні замовив еспрессо, а принесли йому капучіно”, – написав Олександр Жученко та додав, що цех працював 24/7 і там панував хаос через великі обсяги постійної роботи.

Також в.о. директора додав, що неправдивою є інформація про буцімто вартість чохлів 12 млнгрн. Він стверджує, що собівартість 200 чохлів складає від 100 до 200 тис. грн в залежності від виробника.