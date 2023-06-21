Джерело: Олена Зеленська в Telegram

“Меморіальний комплекс Голокосту “Яд Вашем”. Місце, у якому має побувати кожен, щоб зрозуміти масштаб злочину й водночас героїзму тих, хто йому протистояв. Саме тут ми запустили 66-й україномовний аудіогід, щоб кожен українець міг переосмислити трагічний досвід з огляду на власну історію”, – відзначила перша леді.

За її словами, україномовний аудіогід в “Яд Вашем” став першим в Ізраїлі.

Також дружина Президента висловила подяку посольству України в Державі Ізраїль і МЗС України та підкреслила, що кожен із таких гідів не лише про зручність для туристів, а про те, що українська мова посідає почесне місце в переліку основних світових мов, якими говорять найпотужніші культурні пам’ятки, про те, що наша мова звучить усе голосніше, нагадуючи світу про народ, який просто зараз бореться за своє право на існування.

Зеленська також зауважила, що “Яд Вашем” варто відвідати кожній людині у світі.

“Місце, яке показує нам, як цілий народ може бути гнаний і катований – просто тому, що він є. І водночас місце сили. Адже показує й те, як віднайти справедливість і зберегти пам’ять про злочин проти свого народу, щоб цей жах більше не повторився”, – наголосила вона.

Перша леді розповіла, що у “Яд Вашем” збережено імена мільйонів євреїв, які були знищені та зазнали гоніння, сотні тисяч доказів на підтвердження одного з найбільших злочинів в історії людства. Тож, на її думку, в аудіогіда є й світоглядна функція: дивлячись на єврейський народ, українці вірять, що віднайдуть свою справедливість і так само гідно збережуть пам’ять про кожного українця, чиє життя забрав агресор.