Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Бойовики були озброєні ножами і мачете.
Глава комуни Булонг Жан-Поль Катембо сказав, що, згідно з відомими даними, число загиблих в результаті нічного нападу становить 22. Також під час рейду були викрадені ще кілька людей.
Жителі звинувачують в нападі Союзні демократичні сили (АДС) і угандійське ополчення, що діє в східній частині ДР Конго з 1990-х років.
Трохи більше трьох тижнів тому уряд країни оголосив військовий стан в Північному Ківу і Ітурі, двох провінціях, що межують з Угандою, в спробі зупинити загострення кровопролиття.
Зазначається, що з листопада 2019 року на території Бені було вбито понад 1200 мирних жителів.
- У Нігерії після нападу бойовиків 317 учениць школи-інтернату штату Замфара пропали безвісти.