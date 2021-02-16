Сьогодні вночі на річці Конго зазнала аварії пасажирська баржа, на борту якої знаходилося понад 700 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в результаті інциденту загинули, щонайменше, 60 осіб, ще 240 вважаються зниклими безвісти.

При цьому близько 300 тих, що вижили, були знайдені недалеко від місця аварії в провінції Май-Ндомбе на заході країни.

Катастрофи зі смертельними наслідками – звичайна справа в Конго, де дуже мало доріг через великі, порослі лісом внутрішні райони країни. Судна в Конго часто завантажуються набагато вище їх місткості.

Для більшості людей річка Конго та її притоки – єдиний засіб пересування на великі відстані.

“Ми співчуваємо родинам жертв і вимагаємо покарання для всіх, хто несе відповідальність за транспортний сектор”, – зазначив міністр з гуманітарних питань Демократичної Республіки Конго Стів Мбікайі, не вдаючись у подробиці аварії.