У Демократичній Республіці Конго через виверження вулкана Ньірагонго евакуювали українських миротворців.

Про це повідомляє 18 окремий вертолітний загін в ДР Конго в Facebook.

На даний момент вони знаходяться в режимі чергування на базі і чекають вказівок на випадок повторної евакуації.

“Командуванням загону було прийнято рішення про евакуацію особового складу, озброєння і військової техніки в безпечне місце. При переміщенні особовий склад діяв згідно з планом евакуації, затвердженим вищим керівництвом ЗСУ”, – йдеться в повідомленні.

Фото: 18 окремий вертолітний загін ДР Конго