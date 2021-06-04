Щонайменше 19 людей стали жертвами інциденту з човном, що перевернувся на озері Танганьїка на сході Демократичної Республіки Конго.

Про це повідомляє видання Xinhuanet.

За словами місцевого чиновника Мбоко Рамазанов, трагедія сталася в частині озера в Увіра в провінції Південне Ківу на сході Конго.

Згідно з попередньою оцінкою, на озері Танганьїка було знайдено щонайменше 19 тіл.

Наразі кілька людей все ще вважаються зниклими без вести. При цьому, одинадцять людей врятували рибалки.

“В даний час ведуться пошуки інших тіл, і число загиблих може зрости, оскільки немає маніфесту, що визначає точну кількість пасажирів на борту”, – сказав Рамазанов.

Він додав, що причиною трагедії став сильний вітер.