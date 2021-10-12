Про це повідомили на сторінці Instagram Національного парку.
“З неймовірним сумом повідомляємо про смерть улюбленої осиротілої гірської горили Ндакасі, яка більше десяти років перебувала під опікою Центру Сенквекве в парку”, – йдеться у повідомленні.
Відзначається, що горила померла 26 вересня після тривалої хвороби, в результаті якої її стан різко погіршився.
“Ндакасі зробила останній подих в люблячих обіймах свого опікуна і друга Андре Баума”, – повідомили в національному парку.
У 2007 році Ндакасі, якій було лише два місяці, знайшли біля тіла її вбитої матері. Маля забрали до центру Сенкекве, що на території парку Вірунга. У цьому центрі піклуються про осиротілих гірських горил.
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“Завдяки м’якому характеру та інтелекту Ндакасі я усвідомив зв’язок між людьми і великими мавпами, й те, що ми повинні неодмінно захищати їх”, — сказав Андре Баума, опікун Ндакасі.
У 2019 року світ облетіло селфі одного із доглядачів центру, на якому позаду чоловіка в увесь зріст стоять дві горили – Ндакасі та самиця на ім’я Ндезе.
Нагадаємо, що у 2018 році на міжнародному конкурсі фотографій дикої природи Wildlife Photographer of the Year перше місце отримало фото канадської фотографині Джо-Енн Макартур, яка у Камеруні сфотографувала активіста товариства захисту тварин Апполінарія Ндохуду, який у машині відвозив горилу Пікін. За кілька хвилин до цього чоловік врятував тварину від перепродажу м’ясникові.