У Національного парку Вірунга в Конго у віці 14 років померла гірська горила Ндакасі, яка стала відомою на увесь світ завдяки фотографії із доглядачем.

Про це повідомили на сторінці Instagram Національного парку.

“З неймовірним сумом повідомляємо про смерть улюбленої осиротілої гірської горили Ндакасі, яка більше десяти років перебувала під опікою Центру Сенквекве в парку”, – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що горила померла 26 вересня після тривалої хвороби, в результаті якої її стан різко погіршився.

“Ндакасі зробила останній подих в люблячих обіймах свого опікуна і друга Андре Баума”, – повідомили в національному парку.

У 2007 році Ндакасі, якій було лише два місяці, знайшли біля тіла її вбитої матері. Маля забрали до центру Сенкекве, що на території парку Вірунга. У цьому центрі піклуються про осиротілих гірських горил.

“Завдяки м’якому характеру та інтелекту Ндакасі я усвідомив зв’язок між людьми і великими мавпами, й те, що ми повинні неодмінно захищати їх”, — сказав Андре Баума, опікун Ндакасі.

У 2019 року світ облетіло селфі одного із доглядачів центру, на якому позаду чоловіка в увесь зріст стоять дві горили – Ндакасі та самиця на ім’я Ндезе.

Нагадаємо, що у 2018 році на міжнародному конкурсі фотографій дикої природи Wildlife Photographer of the Year перше місце отримало фото канадської фотографині Джо-Енн Макартур, яка у Камеруні сфотографувала активіста товариства захисту тварин Апполінарія Ндохуду, який у машині відвозив горилу Пікін. За кілька хвилин до цього чоловік врятував тварину від перепродажу м’ясникові.