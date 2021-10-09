Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
У заяві міністра охорони здоров’я Жан-Жака Мбунгані йдеться, що трирічний хлопчик дав позитивний результат недалеко від східного міста Бені, одного з епіцентрів спалаху 2018-2020 років, і помер від хвороби в середу.
За його словами, виявлено близько 100 осіб, які могли заразитися вірусом. Вони будуть знаходитися під наглядом, щоб можна було проконтролювати, чи з’являться у них якісь симптоми.
У внутрішньому звіті біомедичної лабораторії Конго повідомляється, що троє з сусідів малюка також проявили симптоми, відповідні лихоманці Ебола, минулого місяця і померли, але жоден з них не був протестований.
Загалом в Конго було зареєстровано 12 спалахів після того, як в 1976 році в екваторіальному лісі біля річки Ебола була виявлена хвороба, яка викликає сильну блювоту й діарею та поширюється через контакт з біологічними рідинами.
Хвороба зазвичай вбиває близько половини інфікованих, хоча методи лікування, розроблені після рекордного спалаху 2014-2016 років в Західній Африці, значно знизили рівень смертності при ранньому виявленні.
- 15 лютого міністерство охорони здоров’я Гвінеї в Західній Африці в понеділок оголосило про епідемію Ебола після того, як три людини померли від вірусу і ще четверо заразилися.
- У березні повідомлялося, що у штаті Вашингтон медики спостерігали за 23 мешканцями, що повернулися з Гвінеї та Конго. Вони ризикують стати носіями й поширювачами лихоманки Ебола.