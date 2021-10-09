У східній частині Демократичної Республіки Конго виявили перший після оголошення про закінчення останнього спалаху випадок зараження геморагічною лихоманкою Ебола.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

У заяві міністра охорони здоров’я Жан-Жака Мбунгані йдеться, що трирічний хлопчик дав позитивний результат недалеко від східного міста Бені, одного з епіцентрів спалаху 2018-2020 років, і помер від хвороби в середу.

За його словами, виявлено близько 100 осіб, які могли заразитися вірусом. Вони будуть знаходитися під наглядом, щоб можна було проконтролювати, чи з’являться у них якісь симптоми.

У внутрішньому звіті біомедичної лабораторії Конго повідомляється, що троє з сусідів малюка також проявили симптоми, відповідні лихоманці Ебола, минулого місяця і померли, але жоден з них не був протестований.

Загалом в Конго було зареєстровано 12 спалахів після того, як в 1976 році в екваторіальному лісі біля річки Ебола була виявлена хвороба, яка викликає сильну блювоту й діарею та поширюється через контакт з біологічними рідинами.

Хвороба зазвичай вбиває близько половини інфікованих, хоча методи лікування, розроблені після рекордного спалаху 2014-2016 років в Західній Африці, значно знизили рівень смертності при ранньому виявленні.