Про це вона написала в своєму Twitter.

“Дональд Трамп повинен бути підданий імпічменту Палатою представників і відсторонений від посади Сенатом США. Ми не можемо дозволити йому залишатися на посаді, це питання збереження республіки, і ми повинні виконати свою присягу”, – написала вона.

Як повідомляє видання Politico, вже більше трьох десятків демократів закликають до імпічменту президента Дональда Трампа, вказуючи на його причетність у підбурюванні заколотників до штурму Капітолію і на шкоду, яку він може спричинити.

Незважаючи на те, що за імпічмент виступають в основному демократи, але в числі законодавців є і сенатор від Массачусетса Ед Маркі і губернатор Іллінойсу Дж.Б. Пріцкер. Один республіканець, губернатор штату Вермонт Філ Скотт, також закликав до усунення Трампа з посади.

Заворушення з боку натовпу прихильників Трампа, який намагається перешкодити підтвердженню перемоги Джо Байдена на виборах, призвели до того, що законодавці, співробітники і репортери були змушені сховатися як у Палаті представників, так і в Сенаті. Учасники заворушень били скло, заблокували всі входи. Повідомляється, що одну жінку на території застрелили.

Це все послужило закликом до імпічменту, відсторонення Трампа з посади відповідно до 25-ї поправки і застосування правових заходів проти колег по Конгресу, які заохочували теорії змови президента.

“Не дивлячись на крамольну спробу повалити нашу демократію, ми в Конгресі виконаємо свій обов’язок щодо забезпечення волі народу і цілісності нашої демократії. Дональд Трамп – зрадник нашої країни і нашої Конституції. Він повинен бути відсторонений від посади і не повинен піддавати нашу країну і наш народ подальшій небезпеці”, – заявила помічник спікера Палати представників Кетрін Кларк (штат Массачусетс).

Згідно з Конституцією США, процедуру імпічменту президента ініціює Палата представників. Причиною початку такої процедури є серйозні правові порушення.

Після затвердження імпічменту в нижній палаті Конгресу, його повинен схвалити Сенат.

Трамп все ще залишається чинним президентом США. У Конгресі все ще триває підрахунок голосів вибірників. Інавгурація Байдена призначена на 20 січня.

Нагадаємо, що в 2019 році вже ініціювали процедуру імпічменту Трампа. Причина – блокування виплати 391 млн доларів військової допомоги Україні. Але тоді процедура імпічменту була заблокована Сенатом, де більшість – республіканці.

Що сталося?

Як повідомлялося раніше, у середу, 6 січня, у Вашингтоні проходить масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.